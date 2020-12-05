تكنولوجيا وعلوم

ميزة مهمة قد تظهر في "تويتر" قريباً!

Lebanon 24
05-12-2020 | 21:00
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سربت بعض صفحات الإنترنت معلومات تفيد بأن تطبيق "تويتر" الشهير للتواصل الاجتماعي قد يحصل على ميزة جديدة ستجذب إليه الكثير من المستخدمين.

وتبعا للتسريبات فإن القائمين على تطبيق "تويتر" يختبرون حاليا ميزة جديدة تدعى Audio Spaces، ستمكن المستخدمين من استعمال التطبيق لإجراء المكالمات الصوتية الجماعية.

ومن خلال هذ الميزة تبعا للتسريبات سيكون بإمكان مستخدم "تويتر" استحداث مساحة خاصة به على التطبيق لإجراء هذه المكالمات ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى هذه المساحة.
 
وسيكون بإمكان منشئ مساحة المكالمات التحكم بإعدادات المكالمة وأوقات مشاركة المتصلين فيها، كما سيكون بإمكان المشتركين التعليق ضمن هذه المساحة أيضا بعبارات كتابية أو رموز تعبيرية.

وكانت "تويتر" قد أعلنت منذ مدة أيضا أنها بدأت باختبار ميزة "التغريدات الصوتية" عند مجموعة محددة من المستخدمين، والتي من خلالها يتمكن المستخدم من تسجيل مقاطع صوتية ونشرها عبر تغريدات من خلال حسابه.
المصدر: روسيا اليوم
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