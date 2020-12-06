"Armor 10".. هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة!

كشفت شركة "أوليفون" الصينية عن هاتفها الذكي "Armor 10"،المخصص للاستخدامات الشاقة، والذي يدعم تقنية الجيل الخامس "5G".وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، فإنّ الشركة أوضحت أنّ هاتفها الجديد يشتمل على المعالج "Dimensity 800" من "ميديا تيك"، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 2 تيرابايت، باستخدام بطاقة "microSD".ويعتمد الهاتف على بطارية بسعة 5080 مللي أمبير/‏‏ساعة، ويمكن شحنها حتى 15 وات عن طريق الكابل أو لاسلكياً، كما يدعم الهاتف نظام التشغيل "Android 10".ويتوافق الهاتف الجديد مع معياري الحماية "IP68" و"IP69K"، فيما تتميز الشاشة "FHD" قياس 6.67 بوصات بحواف سميكة للغاية.ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لصور "سيلفي" بدقة 16 ميغابيكسل، مع كاميرا رباعية في الخلف: عدسة رئيسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة الزاوية الواسعة بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة ماكرو 5 ميغابيكسل، وعدسة 2 ميغابيكسل لاحتساب بيانات العمق.كما يتضمن الهاتف ماسح بصمات الأصابع في الخلف، ويدعم بطاقة "SIM" مزدوجة، مع إمكانية استخدام البطاقتين في وضع الجيل الخامس "5G".