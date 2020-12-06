تكنولوجيا وعلوم

خبير يكشف: مستشعرات على أجهزة "آبل" تراقب سلوك المستخدمين!

Lebanon 24
06-12-2020 | 12:00
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كشف أحد خبراء التكنولوجيا أنّ جميع الهواتف الذكية الحديثة على أجهزة استشعار متعدّدة، يمكن من خلالها يتمّ التعرف إلى مالك الهاتف.
 
وبحسب ما قال رئيس شركة "الاحتياط الفكري" الروسية، فإنّ هذه الأنظمة ومن بينها الميكروفون والكاميرات والجيروسكوبات والعديد من الأجهزة الأخرى، تحدّد ما إذا كان المستخدم بجوار الهاتف الذكي، سواء كان يمسكه في يديه وحتى مستيقظاً أو مستريحاً.
 
ووفقاً له، فإن هواتف شركة "آبل" الأميركية تقوم باستخدام حساسات (أو مستشعرات) مدمجة تراقب سلوك المستخدم من أجل تزويده بتوصيات متنوعة خلال اليوم وإظهار الإعلانات المطلوبة له.

وقال الخبير متحدثاً لوكالة "برايم" الروسية: "كلما كان الجهاز أكثر حداثة، زاد اتصاله بمالكه وكان يفهمه بشكل أفضل. في بعض الأحيان يعرف الهاتف معلومات عنك أكثر من الأصدقاء وأفراد العائلة، حيث يمتلك معلومات عن حالتك الشخصية والعاطفية ومعدل نبضات القلب وحرارة الجسم والكثير من المعلومات الأخرى".

وختم: "تقوم بعض الهواتف الذكية بإخطار المستخدم في حال تمت مراقبتهم، ولكن ليس جميع الهواتف تقوم بذلك، حيث يعتمد ذلك على الشركة المصنعة واتفاقية الترخيص التي توقعها أثناء تشغيل وتفعيل الهاتف الجديد".
 
 
المصدر: سبوتنيك
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