إذا كنتم تعانون من هذه المشكلة في "آيفون 11".. "آبل" تصلحها مجاناً!

أعلنت شركة "آبل" الأميركية عن حملة صيانة مجانية تشمل بعض هواتف "آيفون 11" التي تعاني من مشكلة عدم استجابة شاشاتها للمس حيث ستقدم لها إصلاحاً مجانياً في حال انطبقت عليها الشروط.وبحسب ما نقل موقع "عالم التقنية" عن موقع "Apple Support"، فإنّ الشركة لم تذكر عدد الهواتف المتضررة، لكنّها أكدت أنّها نسبة ضئيلة من الهواتف التي تم تصنيعها ما بين تشرين الثاني 2019 وأيار 2020.وإذا كان المستخدم يمتلك هاتف "آيفون 11" حصراً وليس "آيفون 11 برو" أو "11 برو ماكس"، ويرغب بالتحقق ما إذا كان يشمله الإصلاح المجاني أم لا، هناكيمكن للمستخدم إدخال الرقم التسلسلي لهاتفه وبعدها معرفة وضعه.وفي حال كان هاتف المستخدم من الهواتف المتضررة، يمكنه الحصول على الإصلاح عبر وكلاء "آبل" ومزوّدي الخدمات المرخصين من قبلها، أو متاجر "آبل" الرسمية، أو مراكز الإصلاح المعتمدة من قبلها.وتشترط الشركة أن الصيانة المجانية لهذا الخلل تغطي فترة عامين بعد شراء الهاتف فقط. ولو كان الهاتف يشمله الإصلاح المجاني وسبق للمستخدم أن أصلحه فإنّها سترد له تكاليف الإصلاح.