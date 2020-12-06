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تكنولوجيا وعلوم
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض
Lebanon 24
06-12-2020
|
18:00
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أعلنت وسائل إعلام صينية عن إطلاق قمر صناعي جديد من مركز شيتشانغ جنوب غربي البلاد إلى الفضاء لمراقبة الأرض.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن الوكالة الفضائية التابعة للصين أطلقت صباح اليوم قمرا صناعيا من طراز "قاوفن-14" إلى المدار الفضائي على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3بي".
وبحسب الوكالة، فإن القمر الصناعي الصيني هو مخصص للرسم البصري المجسم للخرائط، كما يمكنه الحصول على صور مجسمة عالية الدقة على مستوى العالم ورسم خرائط طوبوغرافية رقمية واسعة النطاق وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية ونماذج سطح رقمية وصور أرثوفوتوغرافية وتقديم معلومات جغرافية أساسية.
ويمثل الإطلاق الذي تم اليوم المهمة الـ354 لسلسلة صواريخ لونغ مارش التابعة للوكالة الصينية.
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