تكنولوجيا وعلوم

"LIU.JO" تطلق ساعة ذكية جديدة للنساء

Lebanon 24
07-12-2020 | 06:00
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طرحت شركة "LIU.JO" الإيطالية ساعتها الذكية الجديدة الخاصة للنساء، والتي تأتي بسعر يصل إلى 130 يورو.

مواصفات الساعة الجديدة

1- تأتي الساعة بـ3 ألوان هي: الأسود، الفضي، الذهبي.

2- تشتمل الساعة على شاشة لمسية IPS قياس 1.4 بوصة وبدقة وضوح 320×320 بيكسل.

3- تعمل الساعة الجديدة مع معالج "nRF52832".

4- تتضمن ذاكرة وصول عشوائي سعة 64 كيلوبايت وذاكرة داخلية سعة 512 كيلوبايت.

5- تأتي مع مستشعرات لقياس النبض وتشبع الأوكسجين بالدم، مع احتساب الخطوات والمسافة المقطوعة واستهلاك السعرات الحرارية ومراقبة النوم.

6- يمكن للساعة الاقتران مع هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل "iOS 9" من آبل و "غوغل أندرويد 4.4" أو أعلى، وذلك عن طريق تقنية البلوتوث 4.2. وبذلك، يمكن للساعة أن تعرض الإخطارات الواردة، كما يمكن التحكم في الموسيقى وتشغيل كاميرا الهاتف من خلالها.
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