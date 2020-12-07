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تكنولوجيا وعلوم
"LIU.JO" تطلق ساعة ذكية جديدة للنساء
Lebanon 24
07-12-2020
|
06:00
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طرحت شركة "LIU.JO" الإيطالية ساعتها الذكية الجديدة الخاصة للنساء، والتي تأتي بسعر يصل إلى 130 يورو.
مواصفات الساعة الجديدة
1- تأتي الساعة بـ3 ألوان هي: الأسود، الفضي، الذهبي.
2- تشتمل الساعة على شاشة لمسية IPS قياس 1.4 بوصة وبدقة وضوح 320×320 بيكسل.
3- تعمل الساعة الجديدة مع معالج "nRF52832".
4- تتضمن ذاكرة وصول عشوائي سعة 64 كيلوبايت وذاكرة داخلية سعة 512 كيلوبايت.
5- تأتي مع مستشعرات لقياس النبض وتشبع الأوكسجين بالدم، مع احتساب الخطوات والمسافة المقطوعة واستهلاك السعرات الحرارية ومراقبة النوم.
6- يمكن للساعة الاقتران مع هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل "iOS 9" من آبل و "غوغل أندرويد 4.4" أو أعلى، وذلك عن طريق تقنية البلوتوث 4.2. وبذلك، يمكن للساعة أن تعرض الإخطارات الواردة، كما يمكن التحكم في الموسيقى وتشغيل كاميرا الهاتف من خلالها.
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