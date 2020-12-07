تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تمنح المستخدمين قروضا لشراء هواتف حديثة!

Lebanon 24
07-12-2020 | 12:00
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قررت شركة "غوغل"، وقف دعم خدمتها "غوغل فاي" التي توفر مكالمات هاتفية ورسائل نصية قصيرة والنطاق العريض للجوال باستخدام الشبكات الخلوية وشبكات "واي فاي"، في بعض الهواتف.
وقالت "غوغل" إنها ستتوقف عن دعم هذه الخدمة في الأجهزة التي لا تعمل بتقنية "فولت- VoLTE" أو المعروفة بـ"نقل الصوت عبر شبكات الجيل الرابع" اعتبارا من كانون الثاني المقبل.

لكن الشركة أعلنت عن تقديمها قرضا قيمته 100 دولار لمساعدة العملاء على ترقية هواتفهم الذكية من متجر "فاي" وكذلك تنشيطه قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسبما أفاد موقع "بزنس إنسايدر".

المشتركون الذين لديهم أجهزة نشطة على "فاي" حتى 3 كانون الأول لكن غير متوافقة مع "فولت" مؤهلون لهذا العرض الترويجي من "غوغل".
وأعلنت شركة الاتصالات الأمريكية "تي موبايل" بالفعل عن خططها الخاصة للتخلص التدريجي من دعم الهواتف التي لا تعمل بتقنية "فولت" بدءا من كانون الثاني عام 2021.

كمشغل شبكة افتراضية للهاتف المحمول، لا تمتلك "غوعل فاي" هيكلا لاسلكيا خاصا به، وليس لديها خيار سوى اقتفاء أثر "تي موبايل". تعمل الخدمة عبر من شبكات "تي موبايل" وغيرها مما يعني أن عملائها سيحتاجون إلى شراء هواتف جديدة.
المصدر: سبوتنيك
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