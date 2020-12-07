تكنولوجيا وعلوم

"مفاتيح الأمان".. تقنية ثورية من "تويتر" لحماية الحسابات!

Lebanon 24
07-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-772666-637429283459338069.jpg
Doc-P-772666-637429283459338069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت منصة "تويتر" عن تقنية جديدة وصفت بـ"الثورية"، يمكنها حماية الحسابات من التعرض للاختراق أو السرقة.
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "تايمز نيوز ناو"، فقد أتاحت "تويتر" إمكانية دعم الحسابات بـ"مفاتيح أمان"، وستكون متاحة لأجهزة "آيفون" و"أندرويد".

ويمكن لـ"مفاتيح الأمان" الجديدة أن تحمي حسابات مستخدمي "تويتر"، ليفتح بها حسابه سواء على الهاتف المحمول أو على نسخة سطح المكتب.
 
وتعمل "مفاتيح الأمان" الجديدة على اختيار المستخدم جهازاً للأمان، يكون مدعوماً برقم سري لا يفتح حساب "تويتر" إلا بعد تسجيل الرقم السري عليه.

وتهدف "تويتر" من تلك الخطوة إلى إيجاد "حاجز مادي آمن" لحسابات المستخدمين أفضل من مجرد اختيار "المصادقة الثنائية" التقليدية.

ولا يمكن من خلال "مفاتيح الأمان" أن يفتح أي شخص حسابات "تويتر" لأي شخص آخر، حتى لو كان يمتلك اسم المستخدم وكلمة المرور، لأنه يجب أن يدخل الرقم السري من على جهاز الأمان.

وقالت شركة "تويتر" إنها سمحت حالياً لموظفيها باستخدام "مفاتيح الأمان" الجديدة، بعد تعرضها لهجوم سيبراني هائل، بحسب وصفها.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-12-07
21:00 | 2020-12-07
18:00 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
09:00 | 2020-12-07
06:00 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website