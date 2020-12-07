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تكنولوجيا وعلوم
"مفاتيح الأمان".. تقنية ثورية من "تويتر" لحماية الحسابات!
Lebanon 24
07-12-2020
|
15:00
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كشفت منصة "تويتر" عن تقنية جديدة وصفت بـ"الثورية"، يمكنها حماية الحسابات من التعرض للاختراق أو السرقة.
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "تايمز نيوز ناو"، فقد أتاحت "تويتر" إمكانية دعم الحسابات بـ"مفاتيح أمان"، وستكون متاحة لأجهزة "آيفون" و"أندرويد".
ويمكن لـ"مفاتيح الأمان" الجديدة أن تحمي حسابات مستخدمي "تويتر"، ليفتح بها حسابه سواء على الهاتف المحمول أو على نسخة سطح المكتب.
وتعمل "مفاتيح الأمان" الجديدة على اختيار المستخدم جهازاً للأمان، يكون مدعوماً برقم سري لا يفتح حساب "تويتر" إلا بعد تسجيل الرقم السري عليه.
وتهدف "تويتر" من تلك الخطوة إلى إيجاد "حاجز مادي آمن" لحسابات المستخدمين أفضل من مجرد اختيار "المصادقة الثنائية" التقليدية.
ولا يمكن من خلال "مفاتيح الأمان" أن يفتح أي شخص حسابات "تويتر" لأي شخص آخر، حتى لو كان يمتلك اسم المستخدم وكلمة المرور، لأنه يجب أن يدخل الرقم السري من على جهاز الأمان.
وقالت شركة "تويتر" إنها سمحت حالياً لموظفيها باستخدام "مفاتيح الأمان" الجديدة، بعد تعرضها لهجوم سيبراني هائل، بحسب وصفها.
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