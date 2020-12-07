صور مسرّبة لهاتف "LG" الجديد القابل للتدوير!

بعد التسريبات السابقة التي تحدّثت عن خطط شركة "LG" الكورية الجنوبية لتطوير هاتف يتميز بشاشة قابلة للتدوير، كشفت تسريبات جديدة صوراً عن التصميم الخاص بهذا الإصدار.



ووفقاً لموقع "التقنية بلا حدود"، فقد كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على صفحة "@Cozyplanes" عن هاتف "LG" القابل للتدوير والذي يأتي بنموذج رقم "r LM-RN910N"، حيث رصد الهاتف في قاعدة بيانات واحدة من شركات المحمول في كوريا الجنوبية.

وكانت "LG" قدمت أول شاشات التلفاز القابلة للتدوير بالفعل للأسواق هذا العام، ما يعني أنّه لدى الشركة رؤية في تصميم هذه الفئة من الشاشات، ومن المتوقع أن تكشف عن رؤيتها في تصميم الهواتف الذكية بالشاشة القابلة للتدوير خلال العام المقبل.



وأشارت التوقعات التي نشرت مؤخراً إلى أن هاتف "LG" القابل للتدوير يأتي بحجم 7.4 إنش في الشاشة، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 2428 في 1080 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما يأتي الهاتف بنمط فيديو بدقة 2428 في 1366 بيكسل وأبعاد 16:9، بينما يأتي النمط الثالث لدعم المستخدم في المهام الإنتاجية والعمل مع دقة عرض 2428 في 1600 بيكسل، وأبعاد 3:2.



كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف "LG" القابل للتدوير يأتي في الفئة المميزة برقاقة معالج "Snapdragon 888"، كما يتميز بذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام، لذا من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير أعلى من 2000 دولار.