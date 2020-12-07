تكنولوجيا وعلوم

علماء الفلك يؤكدون ظهور "نجمة بيت لحم"

Lebanon 24
07-12-2020 | 23:00
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في 21 كانون الأول 2020، يمكن مشاهدة ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.

لأول مرة منذ 800 عام، سيقترب كوكبا المشتري وزحل من بعضهما البعض على مسافة قريبة جدا، مما يشكل "كوكبًا مزدوجًا" ساطعًا.

يمكن رؤية ما يسمى بـ "نجمة بيت لحم"، والتي ستظهر نتيجة تقارب أكبر كواكب المجموعة الشمسية، من أي مكان على الأرض. بحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الأمر يستحق مراقبة الكواكب بعد غروب الشمس في 21 كانون الأول. تقع "نجمة بيت لحم" في الجنوب الغربي، منخفضة فوق الأفق. سيرى سكان البلدان الاستوائية هذه الظاهرة أكثر إشراقًا بالمقارنة مع جميع سكان كوكبنا الآخرين.

في القرن السابع عشر، أكد عالم الفلك الألماني يوهانس كيبلر أن "نجمة بيت لحم" من القصة التوراتية للحكماء الثلاثة ظهرت نتيجة اقتران ثلاثة كواكب في السماء في وقت واحد: كوكب المشتري وزحل والزهرة. ومع ذلك، في عام 2020، لن يشارك الزهرة في الأداء، مفضلا التألق على مسافة ما.

وأكد علماء الفلك من أن نجمة بيت لحم أمر لا بد منه. ستكون المرة التالية التي يلتقي فيها كوكب المشتري وزحل قريبًا جدًا من السماء بعد 60 عامًا - 15 مارس 2080، ثم في عام 2400 فقط.
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