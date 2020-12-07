17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
علماء الفلك يؤكدون ظهور "نجمة بيت لحم"
Lebanon 24
07-12-2020
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في 21 كانون الأول 2020، يمكن مشاهدة ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.
لأول مرة منذ 800 عام، سيقترب كوكبا المشتري وزحل من بعضهما البعض على مسافة قريبة جدا، مما يشكل "كوكبًا مزدوجًا" ساطعًا.
يمكن رؤية ما يسمى بـ "نجمة بيت لحم"، والتي ستظهر نتيجة تقارب أكبر كواكب المجموعة الشمسية، من أي مكان على الأرض. بحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الأمر يستحق مراقبة الكواكب بعد غروب الشمس في 21 كانون الأول. تقع "نجمة بيت لحم" في الجنوب الغربي، منخفضة فوق الأفق. سيرى سكان البلدان الاستوائية هذه الظاهرة أكثر إشراقًا بالمقارنة مع جميع سكان كوكبنا الآخرين.
في القرن السابع عشر، أكد عالم الفلك الألماني يوهانس كيبلر أن "نجمة بيت لحم" من القصة التوراتية للحكماء الثلاثة ظهرت نتيجة اقتران ثلاثة كواكب في السماء في وقت واحد: كوكب المشتري وزحل والزهرة. ومع ذلك، في عام 2020، لن يشارك الزهرة في الأداء، مفضلا التألق على مسافة ما.
وأكد علماء الفلك من أن نجمة بيت لحم أمر لا بد منه. ستكون المرة التالية التي يلتقي فيها كوكب المشتري وزحل قريبًا جدًا من السماء بعد 60 عامًا - 15 مارس 2080، ثم في عام 2400 فقط.
الأكثر قراءة
6 أبراج تتربع على عرش الحظوظ للعام 2021.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
6 أبراج تتربع على عرش الحظوظ للعام 2021.. هل أنت من بينها؟
09:00 | 2020-12-07
07/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح على انخفاض.. إليكم كم سجّل سعر الدولار
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح على انخفاض.. إليكم كم سجّل سعر الدولار
08:48 | 2020-12-07
07/12/2020 08:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أبواب جهنم بدأت تُفتح!!
Lebanon 24
أبواب جهنم بدأت تُفتح!!
06:22 | 2020-12-07
07/12/2020 06:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
22:19 | 2020-12-07
07/12/2020 10:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"هدية" للبنانيين سيعلنها خلال زيارته.. ايمانويل ماكرون بابا نويل!
Lebanon 24
"هدية" للبنانيين سيعلنها خلال زيارته.. ايمانويل ماكرون بابا نويل!
07:02 | 2020-12-07
07/12/2020 07:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
21:00 | 2020-12-07
شركة "أوبو" تطور هاتفا ذكيا بكاميرا قابلة للإزالة (فيديو)
18:00 | 2020-12-07
صور مسرّبة لهاتف "LG" الجديد القابل للتدوير!
15:00 | 2020-12-07
"مفاتيح الأمان".. تقنية ثورية من "تويتر" لحماية الحسابات!
12:00 | 2020-12-07
"غوغل" تمنح المستخدمين قروضا لشراء هواتف حديثة!
09:00 | 2020-12-07
"أوبو" تستعد لضربتها الكبرى.. هاتف بكاميرا "لم تصنع من قبل"
06:00 | 2020-12-07
"LIU.JO" تطلق ساعة ذكية جديدة للنساء
فيديو
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
Lebanon 24
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
21:00 | 2020-12-07
08/12/2020 01:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-12-07
08/12/2020 01:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
11:48 | 2020-12-07
08/12/2020 01:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact