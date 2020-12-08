بريطانيا تفتتح أول محطّة لشحن السيارات الكهربائية

ذكرت التقارير أنّ المملكة المتحدة افتتحت مؤخراً أوّل محطة لشحن السيارات الكهربائية، وستديرها شركة "Gridserve".وتعدّ هذه المحطّة هي الأولى من بين أكثر من 100 موقع مخطط لبنائه خلال السنوات الـ5 المقبلة. وفعلياً، فإن المحطّة تتضمن 36 جهاز شحن بقوة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يكفي ليوفر 200 ميل في 20 دقيقة.ووفقاً لموقع "theverge" الإلكتروني، فإنه بتكلفة أولية تبلغ 0.24 جنيه إسترليني (0.32 دولار) لكل كيلوواط في الساعة من الطاقة، تتوقع الشركة أن يتم شحن السيارة الكهربائية متوسطة الحجم بنسبة تتراوح بين 20 و 80% بأقل من 10 جنيهات إسترلينية (أي أقل من 13 دولاراً).ومع هذا، فإن أجهزة الشحن تستمدّ طاقتها من مصادر متجددة بما في ذلك الألواح الشمسية وشبكة الشركة من مزارع الطاقة الشمسة الهجينة. كذلك، فإن هناك بطارية 6 ميغاوات في المحطة للمساعدة في موازنة إمداد الطاقة في أوقات الذروة. كذلك، يمكن للبطارية في ليالي الشتاء العاصفة تخزين طاقة كافية لاجتياز مسافة 24 ألف ميل.وكانت الحكومة البريطانية أعلنت قبل أسابيع قليلة أنها تخطط لحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الجديدة بحلول العام 2030. وبحسب التوقعات، فإنّه بحلول العام المذكور، ستشهد الطرقات البريطانية أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية وقد ترتفع إلى 36 مليون بعد عقد من الزمن.