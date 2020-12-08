تكنولوجيا وعلوم

بريطانيا تفتتح أول محطّة لشحن السيارات الكهربائية

Lebanon 24
08-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-772835-637429657488584775.jpg
Doc-P-772835-637429657488584775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت التقارير أنّ المملكة المتحدة افتتحت مؤخراً أوّل محطة لشحن السيارات الكهربائية، وستديرها شركة "Gridserve".

وتعدّ هذه المحطّة هي الأولى من بين أكثر من 100 موقع مخطط لبنائه خلال السنوات الـ5 المقبلة. وفعلياً، فإن المحطّة تتضمن 36 جهاز شحن بقوة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يكفي ليوفر 200 ميل في 20 دقيقة.

ووفقاً لموقع "theverge" الإلكتروني، فإنه بتكلفة أولية تبلغ 0.24 جنيه إسترليني (0.32 دولار) لكل كيلوواط في الساعة من الطاقة، تتوقع الشركة أن يتم شحن السيارة الكهربائية متوسطة الحجم بنسبة تتراوح بين 20 و 80% بأقل من 10 جنيهات إسترلينية (أي أقل من 13 دولاراً).


ومع هذا، فإن أجهزة الشحن تستمدّ طاقتها من مصادر متجددة بما في ذلك الألواح الشمسية وشبكة الشركة من مزارع الطاقة الشمسة الهجينة. كذلك، فإن هناك بطارية 6 ميغاوات في المحطة للمساعدة في موازنة إمداد الطاقة في أوقات الذروة. كذلك، يمكن للبطارية في ليالي الشتاء العاصفة تخزين طاقة كافية لاجتياز مسافة 24 ألف ميل.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت قبل أسابيع قليلة أنها تخطط لحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الجديدة بحلول العام 2030. وبحسب التوقعات، فإنّه بحلول العام المذكور، ستشهد الطرقات البريطانية أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية وقد ترتفع إلى 36 مليون بعد عقد من الزمن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2020-12-08
23:00 | 2020-12-07
21:00 | 2020-12-07
18:00 | 2020-12-07
15:00 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website