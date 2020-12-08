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تكنولوجيا وعلوم
هدية "استثنائية" من "غوغل" لأصحاب هواتف "أندرويد".. ما هي؟!
Lebanon 24
08-12-2020
|
21:00
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كشفت تقارير صحافية عالمية أن شركة "غوغل" الأميركية قررت منح هدية "استثنائية" لأصحاب هواتف "أندرويد".
وبحسب تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، فإنّ "غوغل" قرّرت منح مستخدمي متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني على هواتف "أندرويد" إمكانية إرسال بطاقات هدايا رقمية على نظامها الأساسي.
وأشار التقرير إلى أنّ تلك الهدايا الاستثنائية من "غوغل" جاءت بالشراكة مع شركة "كويكليفر" المملوكة لشركة "بن لابس".
وسيتيح هذا إمكانية إرسال بطاقات هدايا افتراضية من غوغل لأكثر من 150 علامة تجارية عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت.
وتشمل هذه الهدايا من "غوغل" هدايا من شركات مثل "أوبر" و"أمازون" و"غوغل" نفسها.
ويمكن البحث عن ميزة الهدايا الافتراضية على "غوغل بلاي" عن طريق كتابة كلمة "Woohoo" في أيقونة البحث، لتتمكن من الاختيار بين الهدايا المختلفة عبر التطبيق وإرسالها لمن تحب أو تفضل.
ويمكن أيضا الوصول إلى هدايا شركة "غوغل" عن طريق الدخول إلى قسم "بزنس"، لتجد الهدايا متاحة من مختلف العلامات التجارية.
المصدر:
سبوتنيك
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