تكنولوجيا وعلوم

تسريب أول صورة حية لهاتفي ‏S21+"‎‏" و"S21 Ultra"‏ من "سامسونغ" (فيديو)

Lebanon 24
08-12-2020 | 18:00
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سُرِّبت صورة حية واضحة لهاتفي "Galaxy S21 Ultra" و"Galaxy S21 Plus" المرتقبين من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، ممّا يعطي لمحة عن الأجهزة لأول مرة، كما أنّها تؤكد بحال صحّتها بعض التسريبات السابقة عن الكاميرات.

وبحسب ما أورد موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" نقلاً عن موقع "Sakitech" الذي نشر فيديو التسريب، فإنّه وبعد رؤية العديد من الصور المرسومة حاسوبياً للهاتفين، والتي سُرِّبت على مدار الشهر الماضي، فإنّ هذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها صورة حية لهاتفي "Galaxy S21 Ultra"، و"Galaxy S21 Plus" تُبرز الكاميرات الخلفية.
 
وفي حال كانت الصورة الحية المسربة صحيحة، فإنّ هاتف "Galaxy S21 Ultra" سيقدم 4 كاميرات خلفية، بالإضافة إلى نظام للضبط التلقائي للصورة. وكما أوضحت الشائعات بالفعل، يبدو أن "سامسونغ" مستعدة للالتزام بمستشعر 108 ميجابكسل الرئيسي، و12 ميغابيكسل للكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وهناك أيضًا عدستان للتكبير بدقة 10 ميغابيكسل، وتأتي إحداهما بمعدل للتقريب البصري قدره 10x، والأخرى بمعدل 3x.

وتُظهر الصورة المسربة أيضًا كاميرات هاتف "Galaxy S21 Plus"، التي تأتي في نظام أصغر حجمًا وأكثر تناسقًا مقارنةً بنظام هاتف "Galaxy S21 Ultra".

وفي الفيديو الذي يظهر التسريب، ذُكر أنّ الهاتف المرتقب من "سامسونغ" سيقدم كاميرا رئيسية بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 64 ميغابيكسل لتصوير العمق.
 
ووفقًا لـ"Sakitech"، فإنّ "Galaxy S21" القياسي سيقدم الكاميرات الخلفية ذاتها لهاتف "Galaxy S21 Plus".
 
 
 
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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