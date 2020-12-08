تكنولوجيا وعلوم

العالم على موعد مع اضطرابات جيومغناطيسية في اليومين المقبلين... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-12-2020 | 23:00
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تشهد الأرض في اليومين القادمين حدوث أول اضطرابات جيومغناطيسية أرضية منذ عدة سنوات بسبب التوهج الشمسي.

فبحسب ما نشره موقع مختبر الأشعة السينية في علم الفلك التابع للمعهد الفيزيائي في الأكاديمية الروسية للعلوم، من المتوقع حدوث أولى الاضطرابات الجيومغناطيسية الأرضية الناجمة عن التوهج الشمسي منذ عدة سنوات على الأرض ليلة 9-10 كانون الاول 2020.

وجاء أيضا في البيان "سيكون السبب هو كتل من المادة الشمسية المنبعثة في الغلاف الجوي مساء يوم 7 كانون الاول أثناء التفشي الذي حدث هنا وينتشر حاليا نحو الأرض.
 
من المتوقع وصول أول سحب من البلازما الشمسية إلى الفضاء القريب من الأرض صباح غد، 9 كانون الاول، الساعة 3:00 - 4:00 بتوقيت موسكو، وسيصل اللب الرئيسي للقذف إلى مدار كوكبنا حوالي الساعة 22:00 - 24:00 في نفس اليوم. إجمالا، سوف يغرق كوكبنا في المادة الشمسية لمدة تزيد قليلاً عن يوم واحد حتى منتصف العاشر من كانون الاول".

وبحسب البيان، ستبقى سرعة الرياح الشمسية التي تهب على الأرض مرتفعة بعد ذلك لمدة أسبوع تقريبا - من 400 كم / ثانية المعتادة إلى 600-800 كم/ ثانية.
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