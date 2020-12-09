تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعمل على تغيير عالم كاميرات الهواتف بتقنية جديدة

Lebanon 24
09-12-2020 | 06:00
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ذكرت بعض مواقع وصفحات الإنترنت أن سامسونغ تعمل على تقنية جديدة ستغير من خلالها عالم التصوير عبر كاميرات الهواتف الذكية.

ومن جانبه نشر المدون الشهير " Ice Universe" على "تويتر" تغريدة أشار فيها بأن سامسونغ تعمل حاليا على تطوير حساس جديد لكاميرات الهواتف دقته تعادل 600 ميغابيكسل، أي أنها أكبر بـ 6 مرات تقريبا من دقة أفضل حساس موجود في كاميرات الهواتف حاليا.
 
 
 
ويعتقد بعض خبراء التقنية أن هدف سامسونغ من تطوير الحساس الجديد هو جعل كاميرات الهواتف قادرة على تصوير الفيديوهات بدقة 8K العالية جدا، ودون أن تصبح الكاميرا بارزة بشكل كبير من جسم الهاتف.
 
والأهم من ذلك هو أن التقنية الجديدة التي يطور فيها الحساس الجديد تبعا للتسريبات ستختلف عن التقنيات الحالية المستخدمة في المستشعرات البصرية الخاصة بكاميرات الهواتف، أي أنه لن يكون بحجم كبير ويجعل الكاميرا الموجودة فيها تشغل مساحة واسعة على خلفية الهاتف.
 
وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد أعلنت في مايو الفائت أيضا أنها توصلت أيضا لتطوير حساس بصري مخصص لكاميرات الهواتف الصغيرة، سيمنح هذه الكاميرات سرعة فائقة في التركيز على عناصر الصورة، ومجهز بتقنية Tetracell لدمج البيكسلات، للجمع بين إشارات 4 بيكسلات في إشارة واحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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