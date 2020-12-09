كوفيد-19 و"StayHome#".. تعرّفوا إلى أكثر المواضيع إثارة للنقاش بـ2020

تصدّر وباء فيروس كورونا وحركة "حياة السود مهمة" قائمة المواضيع الأكثر إثارة للنقاش بين مستخدمي تويتر في هذا العام المضطرب، وفق ما أعلنت المنصة الاجتماعية.وفي ملخص لاتجاهات النقاش، قال الموقع إن وسم (هاشتاغ) "كوفيد-19" حل أولا بعد ان تم استخدامه نحو 400 مليون مرة للتغريد، في حين جاء وسم "ستاي هوم" (لازم المنزل) في المرتبة الثالثة من حيث حجم التغريد.أما الوسم الذي احتل المرتبة الثانية لعام 2020 فكان "حياة السود مهمة" الذي انتشر في العالم بعد وفاة جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس.وقالت مدونة نشرتها تويتر "استمر الناس هذا العام باستخدام تويتر للدعوة بشكل علني الى التغيير السياسي ومطالبة قادة العالم بالمحاسبة".وأضافت المدونة "تم إرسال أكثر من 700 مليون تغريدة عام 2020 حول الانتخابات في جميع أنحاء العالم، وكان دونالد ترامب وجو بايدن وباراك أوباما وناريندرا مودي وكامالا هاريس من بين أكثر الشخصيات العالمية التي تم التغريد حولها".وبالنسبة الى الرسالة الأكثر إعادة للتغريد، حلت أولا تلك التي حملت في أغسطس نبأ إعلان وفاة تشادويك بوسمان، نجم فيلم بلاك بانثر".ونشرت التغريدة عائلة النجم من حسابه، حيث حصدت 7,5 ملايين علامة إعجاب، الأعلى على الاطلاق منذ انطلاق تويتر، إضافة الى إعادة تغريدها 2,1 مليون مرة.والتغريدة الثانية هذا العام من حيث عدد علامات الإعجاب كانت للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول وفاة نجم كرة السلة الاميركي كوبي براينت، وحصدت 3,9 مليون إعجاب.وفاة براينت جعلت فريقه السابق "لوس أنجلوس ليكرز" الأكثر تداولا على تويتر، يليه فريقا مانشستر يونايتد وبرشلونة لكرة القدم، لكن أهم حدث رياضي على تويتر كان مباراة "السوبر بول" الأميركية.