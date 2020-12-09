تكنولوجيا وعلوم

"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2020 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سربت مواقع مهتمة بشؤون الأجهزة الذكية صوراً ومعلومات عن الهاتف الذي يتوقع أن تكشف عنه شركة "Xiaomi" الصينية قريباً.

وبحسب ما ذكر موقع "3dnews"، فإنّه تبعاً لأحدث التسريبات فإن تصميم هاتف "Mi 11" المنتظر سيختلف من حيث المظهر عن التصميم الذي تم تسريب مواصفاته سابقاً، وخصوصاً في ما يتعلق بتصميم الواجهة الخلفية.

وبالنظر للصور المسربة مؤخراً لهذا الجهاز نلاحظ أنه سيأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة، وضعت عدساتها في إطار مستطيل الشكل على الواجهة الخلفية، وبجانب العدسة السفلية سيتوضع مصباح الإضاءة، كما ستخلو الواجهة من ماسح بصمات الأصابع، والذي من المتوقع ان يكون مدمجا تحت الشاشة.
 
كما أشارت بعض مواقع وصفحات الإنترنت إلى أن الهاتف المذكور من المحتمل أن يحصل على طاقته من بطاريتين معاً، واحدة بسعة 2390 ميلي أمبير، وأخرى بسعة 2485 ميلي أمبير، الأمر الذي سيسرع عملية شحن البطاريات ويوفر توزيعاً أفضل للطاقة ضمن تقنيات الجهاز.

ومن المتوقع أن يزود هذا الهاتف بذواكر وصول عشوائي 8 أو 10 غيغابايت، ومعالج ثماني النوى عالي الأداء، وشريحة موديم خاصة تمكنه من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.
 
كما ينتظر أن تطلق نسخة خاصة من هذا الهاتف، بمواصفات أقوى وأكثر تطوراً، لكن تصميم الكاميرات الخلفية فيها سيكون مختلفاً.
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2020-12-09
18:00 | 2020-12-09
12:00 | 2020-12-09
09:00 | 2020-12-09
06:00 | 2020-12-09
23:00 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website