رسمياً.. "هواوي" تطلق جهازها المكتبي "MateStation B515"! (صور)

أطلقت شركة "هواوي" الصينية رسميًا أول جهاز كمبيوتر سطح مكتب تجاري، يعرف بـ"HUAWEI MateStation B515"، حيثُ يأتي عبر تصميم هيكلي صغير، ومجهز بجيل جديد من معالج "AMD Ryzen" ثماني النوى، ولوحة مفاتيح ذكية ومجموعة "ماوس" خاصة بالشركة.

وبحسب ما نقل موقع "مزمز" عن موقع "جيزموتشاينا"، فقد جاء الإطلاق بعد الكشف عن الجهاز في 20 من شهر تشرين الثاني الماضي، على الموقع الرسمي لـ"هواوي". ويأتي جهاز سطح المكتب الجديد، الذي غير متوفر للسوق التجاري مزودًا بمعالج "AMD Ryzen 7 4700G" القوي مع وحدة معالجة رسوميات مدمجة من "Radeon".



وبحسب التقارير، يوفر الجهاز أيضًا خيار الترقية إلى وحدات معالجة رسوميات منفصلة عالية الأداء، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي "DDR4" بسعة 8 غيغابايت أو 16 غيغابايت بسرعة 3200 ميغاهرتز ويأتي مزودًا بلوحة مفاتيح وماوس وشاشة ذكية، وللتخزين، يتميز بقرص صلب تبلغ سعته 1 تيرابايت. وأولت الشركة اهتمامًا خاصًا بدرجة الحرارة من خلال تزويد الكمبيوتر الجديد بنظام ذكي للتحكم في درجة الحرارة، يمكنه ضبط سرعة المروحة تلقائيًا للتحكم في درجة الحرارة.



ويأتي الكمبيوتر المكتبي بشاشة بحجم 23.8 بوصة بدقة 1920×1080، مزودة أيضًا بحماية العين وفق للمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة "تي يو في راينلاند". كما يأتي الجهاز مع لوحة مفاتيح مزودة بوحدة "NFC" مدمجة يمكنها الاتصال بالهواتف الذكية من خلال مفتاح "Shift"، حيثُ توفر تلك الميزة نقل البيانات لاسلكيًا من الهاتف الذكي إلى الكمبيوتر، وللتدقيق الأمني، وتحتوي لوحة المفاتيح أيضًا على قارئ بصمات أصابع بزر الطاقة، الذي لا يحمي البيانات فحسب، بل يتجنب أيضًا مشكلة إدخال كلمات المرور.



ويقدم الجهاز ميزات مثل، التعاون متعدد الشاشات، ومساحة تخزين هواوي السحابية، التي تتمتع بتجربة جيدة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لتحسين كفاءة المستخدمين بشكل شامل بين الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ويوفر الجهاز أيضًا مشاركة الملفات السريعة، والتشغيل عبر الشاشات بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، ما يوفر للمستهلكين تجربة فعالة للاتصال الذكي، وزيادة كفاءة المستخدم وأمن المعلومات.