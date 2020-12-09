تكنولوجيا وعلوم

ناقلة روسية للمظليين تتحول إلى "قاتل دبابات"

Lebanon 24
09-12-2020 | 21:00
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لا تزال قوات المظليين الروسية تزود بمدرعات جديدة ومن أحدثها عربة الإنزال القتالية "بي إم دي – 4 إم" التي تم على أساسها تصميم مختلف العربات والناقلات الخاصة.

وبينها ناقلة "راكوشكا "بي تي إر – إم دي إم" المدرعة وعربة استطلاع الكيميائي "إر خاإم – 5 إم" والمدفع المضاد للدبابات ذاتي الحركة عيار 125 ملم ومنظومة "بتيسيلوف" للدفاع الجوي ومدرعة "بي تي إر كا" المزودة بصواريخ "كورنيت دي – 1" والمخصصة للمظليين.

وتعتبر المدرعة الأخيرة نموذجا مجنزرا لـ"قاتل الدبابات" المشهور الذي كان الجيش الروسي قد كشف عنه منصوبا على منصة عربة "تيغر – إم" في معارض "منتدى الجيش"،  فضلا عن مشاركته في العروض العسكرية على الساحة الحمراء.

وبوسع صواريخ "كورنيت" التي يتضمنها "قاتل الدبابات" التابع للمظليين أن تدمر أهدافا مدرعة تبعد عنه مسافة 10 كيلومترات. وبينها أقوى الدبابات المعاصرة وكذلك أنواع مختلفة من الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع منخفض مثل المروحيات المدرعة والدرونات. ويمتلك "قاتل الدبابات" قدرة على تدمير المنشآت الهندسية المحصنة كذلك.

وتتوفر في مدرعة "بي تي إر كا" ( "قاتل الدبابات") للمظليين 8 منصات لإطلاق صواريخ " كورنيت" الجاهزة المضادة للدبابات ولديها كذلك كمية كافية من الصواريخ الاحتياطية. وتسمح أجهزتها الحديثة للتصويب  بإطلاق الصواريخ ليلا ونهارا.

ويرى الخبراء أن استخدام صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات سيزيد إلى حد بعيد من قدرة قوات المظليين الروسية.
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