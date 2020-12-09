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تكنولوجيا وعلوم
وحدة إقلاع تابعة لمسبار صيني تعود إلى سطح القمر "كي لا تلوث مداره"
Lebanon 24
09-12-2020
|
23:00
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نجحت وحدة الإقلاع التابعة لمحطة "تشانغ إيه – 5" الصينية القمرية في الهبوط على سطح القمر للمرة الثانية.
أفادت بذلك المؤسسة الفضائية الصينية، مشيرة إلى أن وحدة الإقلاع خرجت الساعة 01.59 من مدار القمر وهبطت على سطحه بنجاح وذلك بغية عدم التحول إلى نفايات فضائية تمنع محطات قمرية أخرى من دراسة القمر.
وأعادت المؤسسة الفضائية إلى الأذهان أن محطة "تشانغ إيه – 5" تتكون من المسبار المداري ومنصة الهبوط ووحدة الإقلاع التي أعادت منصة الهبوط إلى مدار القمر بعد انتهاء مهمتها الخاصة بجمع عينات التربة القمرية.
يذكر أن صاروخ "شانجان – 5" الصيني انطلق في 24 نوفمبر الماضي إلى القمر حاملا على متنه أقسام محطة "تشانغ إيه – 5" الصينية القمرية. وانفصلت منصة الهبوط عن المحطة الدائرة في مدار القمر في 1 ديسمبر لتهبط على سطح القمر.
وقامت المنصة خلال اليومين التاليين بحفر صخور القمر وجمعها، ثم أقلعت من سطح القمر بواسطة وحدة الإقلاع حاملة كبسولة تحتوي على كيلوغراميْن من عينات التربة القمرية. ثم انفصلت المحطة المدارية عن وحدة الإقلاع لتنقل الكبسولة بعينات التربة القمرية إلى الأرض.
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