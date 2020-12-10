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تكنولوجيا وعلوم
خدمة جديدة من "واتساب".. عربة تسوق!
Lebanon 24
10-12-2020
|
12:00
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أعلنت شركة واتساب التابعة لفيسبوك إدخال خاصية جديدة لعربات التسوق تتيح للمستخدمين ابتياع حاجياتهم من خلال التطبيق.
وأوضحت "واتساب" عبر مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة المتوافرة في العالم أجمع "مع عربات التسوق هذه، يمكن للأشخاص تصفح كتيبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة".
وأضافت "هذا يحصل في الوقت المناسب خلال موسم الأعياد، نتمنى لكم تسوقا ممتعا عبر واتساب".
ومع هذه الخاصية الجديدة تسعى الشركة لجذب التجار والشركات إلى تطبيق "واتساب بيزنس" الذي يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية، بهدف إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن.
وكذلك تسعى الشركة إلى تشجيع مستخدميها البالغ عددهم 1,5 مليار حول العالم على التسوق عبر منصتها.
ويشكل تطوير التجارة عبر خدمة المراسلة تحديا أساسيا للشركة التي لا تحقق أرباحا كبيرة من الإعلانات رغم انتشارها الواسع، كذلك تفتقر إلى خدمة مدمجة للدفع الإلكتروني.
وفي الأسبوع الماضي، خاضت واتساب غمار الدفع عبر الأجهزة المحمولة في السوق الهندية الواعدة للغاية، لتدخل منافسة مع مجموعات عملاقة مثل غوغل وعلي بابا، وأعلنت إطلاق "واتساب باي" في الهند، أكبر أسواقها مع نحو 400 مليون مستخدم.
المصدر: وكالات
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