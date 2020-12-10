بينها بيروت وإيران.. هذه أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في غوغل هذا العام

أعلن محرك البحث غوغل عن أبرز الكلمات والمواضيع التي تم البحث عنها خلال 2020، إذ كان نصيب كلمات "كورونا" و"كوفيد-19" الأكثر فيما بينها.عالميا، كانت كلمة "Coronavirus" الأكثر بحثا على الإطلاق أيضا، والتي كانت ذروة البحث عنها في شهر آذار الماضي، تلاها البحث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، وتطبيق زووم، والدوري الهندي الممتاز للكريكت.وكان البحث عن بيروت وإيران من بين أكثر كلمات الأخبار التي بحث عنها مستخدمي غوغل.وعلى صعيد أسماء الأشخاص الذين بحث عنهم، كانت كالآتي: جو بايدن، وكيم جونغ اون، وبوريس جونسون، كاملا هاريس، توم هانكس.وعلى صعيد الدول العربية، جاءت عمليات البحث الأكثر رواجا كما يلي:-مصركوفيد-19نتيجة الثانوية العامة 2020دعم مصرالانتخابات الأميركيةالدوري المصريالمكتبة الرقميةمسلسل الاختيارنصيحة عن فيروس كوروناوظائفمسلسل ما وراء الطبيعةالسعوديةمدرستيكوفيد-19توكلناالهند مقابل نيوزلندالانتخابات الأميركيةترتيب الدوري السعوديسهم أرامكونصائح كوروناترامبرياضة-الإماراتفيروس كوروناالانتخابات الأميركية 2020الدوري الهندي الممتاز للكريكتتحديثات كورونانتائج انتخابات بيهار 2020أيفون 12دوري أبطال أوروبابوابة التعلم الذكيأن بي أيه