تكنولوجيا وعلوم

بينها بيروت وإيران.. هذه أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في غوغل هذا العام

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:00
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أعلن محرك البحث غوغل عن أبرز الكلمات والمواضيع التي تم البحث عنها خلال 2020، إذ كان نصيب كلمات "كورونا" و"كوفيد-19" الأكثر فيما بينها.

عالميا، كانت كلمة "Coronavirus" الأكثر بحثا على الإطلاق أيضا، والتي كانت ذروة البحث عنها في شهر آذار الماضي، تلاها البحث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، وتطبيق زووم، والدوري الهندي الممتاز للكريكت.

وكان البحث عن بيروت وإيران من بين أكثر كلمات الأخبار التي بحث عنها مستخدمي غوغل.

وعلى صعيد أسماء الأشخاص الذين بحث عنهم، كانت كالآتي: جو بايدن، وكيم جونغ اون، وبوريس جونسون، كاملا هاريس، توم هانكس.

وعلى صعيد الدول العربية، جاءت عمليات البحث الأكثر رواجا كما يلي:

-مصر
كوفيد-19
نتيجة الثانوية العامة 2020
دعم مصر 
الانتخابات الأميركية
الدوري المصري
المكتبة الرقمية 
مسلسل الاختيار
نصيحة عن فيروس كورونا
وظائف 
مسلسل ما وراء الطبيعة
السعودية
مدرستي
كوفيد-19
توكلنا
الهند مقابل نيوزلند
الانتخابات الأميركية
ترتيب الدوري السعودي
سهم أرامكو
نصائح كورونا
ترامب
رياضة

-الإمارات
فيروس كورونا
الانتخابات الأميركية 2020
الدوري الهندي الممتاز للكريكت
تحديثات كورونا
نتائج انتخابات بيهار 2020
أيفون 12
دوري أبطال أوروبا
بوابة التعلم الذكي
أن بي أيه
-الكويت
كورونا
الهند مقابل نيوزلندا
أخبار كورونا
أخبار الكويت
بوابة الكويت التعليمية
نصائح كورونا
تصريح خروج
مواقيت الصلاة في الكويت
منصة متى
-السودان
كورونا فيروس
ألافيس ضد برشلونة
دراغون بول سوبر
طاسو
منال البدري
مسلسل البرنس
الدوري الإنجليزي
برشلونة ضد الريال
ياسمين صبري
المصدر: الحرة
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