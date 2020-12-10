تكنولوجيا وعلوم

تقنية مدهشة لتثبيت الأجسام في الهواء بموجات الصوت (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2020 | 23:00
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يؤدي تأثير الجاذبية إلى استقرار الأجسام على سطح الأرض أو اعتمادها على ركائز خاصة تستطيع حملها على الارتفاعات المطلوبة.

لكن بقاء أي جسم في الهواء دون ركائز متصلة بالأرض يحتاج إلى قوة دفع يحصل عليها، إما من مراوح تعمل بسرعة كبيرة كما يحدث في الطائرات المروحية، وإما محركات نفاثة تمكنه من مقاومة قوة الجاذبية.
 
 
وتظهر طريقة جديدة صممها أحد المبتكرين إمكانية إبقاء بعض الأجسام الصغيرة في الهواء باستخدام الموجات الصوتية التي تساعدها على مقاومة تأثير الجاذبية.

وأوضح الفيديو أن الفتى صاحب التجربة أمكنه رفع جزيئات صغيرة في تجربته التي تهدف إلى تصميم مصعد يتحدى الجاذبية الأرضية ولا يحتاج إلى وسائل تعليق ويمكن تحريكه إلى أعلى وأسفل بحرية.
المصدر: سبوتنيك
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