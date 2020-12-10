تكنولوجيا وعلوم

منصات "فيسبوك" تتعطل عن العمل حول العالم بسبب مشكلات فنية

Lebanon 24
10-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-773833-637432258609940718.jpg
Doc-P-773833-637432258609940718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول، اليوم الخميس، عن مشكلات في تشغيل منصات "فيسبوك".

ووفقا لبوابة Down Detector، فإنه وقع الإبلاغ لأول مرة عن الشكاوى بشأن تعطل تشغيل "مسنجر" وخدمة الرسائل المباشرة على "إنستغرام" المملوكين لشركة "فيسبوك"، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
 
وتعذر على المستخدمين في دول عدة حول العالم، وبشكل خاص على الأشخاص في أوروبا، بينها جنوب المملكة المتحدة وبولندا، وكذلك الدول الشرقية الأخرى، بما في ذلك أستراليا والفلبين وماليزيا، إرسال الرسائل وبدلا من ذلك يرون رسالة تشير إلى أن التطبيق "ينتظر شبكة الإنترنت". ما جعل من الصعب إرسال أو استقبال الرسائل أو المحادثات الصوتية أو المرئية.

ويأتي الانقطاع في وقت صعب بالنسبة لـ"فيسبوك"، حيث وصل بعد ساعات فقط من الإعلان عن تعرض الشركة لدعاوى قضائية تهدد بدفع "فيسبوك" إلى التخلي عن "إنستغرام" و"واتس آب".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-12-10
21:00 | 2020-12-10
18:00 | 2020-12-10
15:00 | 2020-12-10
12:00 | 2020-12-10
09:00 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website