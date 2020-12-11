لا تعطِ كلمة المرور لأحد.. هكذا تحمي شبكة الوافاي من التجسس

تعد شبكة وايفاي المنزلية الخاصة بك مكانًا رئيسيًا للقراصنة الإلكترونيين للوصول إلى معلوماتك الشخصية. العديد من أجهزة التوجيه الخاصة بالمستهلكين غير آمنة إلى حد كبير، وقليل من الناس يتخذون الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر التعرض للاختراق.فيما يلي مجموعة من النصائح التي تمكن المستخدم من حماية شبكة الوايفاي الخاصة به، بحسب ما أورد موقع "تومز غايد" الإلكتروني:تخصيص إعدادات المسؤول لجهاز التوجيهأول شيء يجب عليك فعله عند إعداد شبكة جديدة، هو تغيير بيانات الاعتماد الإدارية لجهاز التوجيه الخاص بك.تأتي معظم أجهزة التوجيه مزودة بكلمات مرور افتراضية للمصنع يمكن العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت، مما يجعل جهاز التوجيه أول شيء يحاول المتسلل الوصول إليه عند البحث عن الوصول إلى شبكتك والتحكم فيها. بمجرد تسجيل دخول المتسلل إلى جهاز التوجيه الخاص بك، فإن شبكة وايفاي الخاصة بك لم تعد آمنة.يمكنك تغيير اسم شبكتك من الافتراضي إلى شيء أكثر تميزًا. لا تستخدم أي معلومات تعريفية مثل رقم شقتك أو تاريخ ميلادك. لن يؤدي تغيير اسم الشبكة في حد ذاته إلى منع الاختراقات، ولكنه سيمنع الغرباء من اكتشاف من يملك شبكتك بسهولة.تجنب إعطاء كلمة مرور وايفاي الخاصة بك للآخرينيجب أن تكون كلمة مرور الشبكة، التي تستخدمها لتوصيل أجهزتك بشبكة وايفاي، طويلة ومعقدة ومختلفة عن كلمة المرور الموجودة في جهاز التوجيه الخاص بك. تجنب إعطاء كلمة مرور الوايفاي الخاصة بك للآخرين لتقليل احتمال تعرض شبكتك للاختراق.تمكين تشفير جهاز التوجيهمن المحتمل أن يكون جهاز التوجيه الخاص بك مزودًا بتشفير Wi-Fi Protected Access-2 (WPA2)، والذي يمكنك تمكينه. يعمل التشفير على تشويش حركة المرور الخاصة بك ويمنع التجسس بحيث لا يتمكن سوى المستخدمين المصرح لهم من الوصول. قد تحتوي بعض أجهزة التوجيه الجديدة على WPA3 الأقوى - وهو معيار جديد تم الإعلان عنه في 2018.إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يحتوي فقط على معيار التشفير الأقدم المسمى Wired Equivalent Privacy (WEP)، فقد حان الوقت لشراء جهاز توجيه جديد.يجب عليك أيضًا تحديث البرامج الثابتة لجهاز التوجيه الخاص بك، إذ لا تقوم جميع أجهزة التوجيه بذلك تلقائيًا.استخدم برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة وشبكة VPN.تقوم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) بتشفير حركة المرور الخاصة بك وإخفاء موقعك وعنوان IP الخاص بك عن المتسللين المتربصين بالجوار. توفر لك الشبكة الظاهرية الخاصة مستوى إضافيًا من الحماية بالإضافة إلى تشفير جهاز التوجيه المدمج إذا كان هناك جهة تحاول اختراق شبكتك.وبالمثل، فإن استخدام أفضل برامج مكافحة الفيروسات على جميع أجهزتك يمكن أن يساعد أيضًا في تأمين شبكة وايفاي الخاصة بك.لا تنغمس في شعور زائف بالأمانهناك خطوات صغيرة أخرى يمكنك اتخاذها لحماية شبكة وايفاي الخاصة بك، ولكن الكثير منها يوفر إحساسًا بالأمان بدلاً من الحماية الحقيقية.يتضمن ذلك إخفاء اسم الشبكة الخاص بك عن الأجهزة الجديدة وتمكين تصفية عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)، مما يمنع الأجهزة غير المصرح بها من الوصول إلى شبكتك.الإعلاناتلا تنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو تفتح الملفات المرسلة عبر البريد الإلكتروني ، خاصة إذا كانت الرسائل غير مرغوب فيها أو من مرسلين غير معروفين. قد يؤدي القيام بذلك إلى الكشف عن البيانات الشخصية عن طريق الخطأ أو إدخال برامج ضارة على نظامك.لا تقدم أي معلومات حساسة، مثل رقم هاتفك أو رقم بطاقتك الائتمانية أو حتى تاريخ ميلادك، إلى موقع ويب ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية ودون التحقق من الموقع بعناية. حتى مواقع الويب المعروفة يمكن أن يتم اختراقها، مما يسمح للقراصنة الإلكترونيين بخداعك للثقة بهم وسرقة بياناتك.أخيرًا، قم بتعزيز الأمان على أي جهاز يمكنه الوصول إلى شبكة وايفاي الخاصة بك، عبر حماية الهاتف والجهاز اللوحي والكمبيوتر بكلمة مرور، وتحديث التطبيقات والبرامج باستمرار إضافة إلى استخدام برامج مكافحة الفيروسات وشبكات VPN؛ واتخاذ احتياطات إضافية لتأمين أجهزتك ضد المتسللين.