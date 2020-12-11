"سامسونغ" تطرح أول شاشة تلفزيون بتقنية "ميكرو ليد"!

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية النقاب عن أول تلفزيون في العالم يعتمد على تقنية "MicroLED" بشاشة عرض 110 بوصات.



وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم تصنيع التلفزيون الجديد بشكل كلاسيكي، كما ويحتوي مستشعر "MicroLED" على دقة 4K وهو قادر على عرض محتوى "HDR"، مع مصابيح "LED" بحجم "ميكرومتر" تدوم حتى 10 سنوات.

ويتميز التلفزيون مقاس 110 بوصات بوظيفة العرض المتعدد التي تتيح لك مشاهدة ما يصل إلى 4 مصادر محتوى في وقت واحد على شاشات مقسمة.



وتعتبر تقنية "MicroLED" البديل الواعد لمصفوفات "OLED"، حيث لا تعاني الشاشات الجديدة من تلاشي البيكسلات كما أنها أكثر سطوعاً وأرق من سابقاتها.



وبحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن الموقع الرسمي لـ"سامسونغ"، فقد أعلنت الشركة أنّها ليست في عجلة من أمرها للكشف عن التفاصيل الفنية للمنتج الجديد، وأنّ التلفزيون سيدخل السوق الدولية في الربع الأول من عام 2021، في نفس الوقت سيعلن عن سعره.