تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تطرح أول شاشة تلفزيون بتقنية "ميكرو ليد"!

Lebanon 24
11-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-773971-637432711970073800.jpg
Doc-P-773971-637432711970073800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية النقاب عن أول تلفزيون في العالم يعتمد على تقنية "MicroLED" بشاشة عرض 110 بوصات.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم تصنيع التلفزيون الجديد بشكل كلاسيكي، كما ويحتوي مستشعر "MicroLED" على دقة 4K وهو قادر على عرض محتوى "HDR"، مع مصابيح "LED" بحجم "ميكرومتر" تدوم حتى 10 سنوات.
ويتميز التلفزيون مقاس 110 بوصات بوظيفة العرض المتعدد التي تتيح لك مشاهدة ما يصل إلى 4 مصادر محتوى في وقت واحد على شاشات مقسمة.

وتعتبر تقنية "MicroLED" البديل الواعد لمصفوفات "OLED"، حيث لا تعاني الشاشات الجديدة من تلاشي البيكسلات كما أنها أكثر سطوعاً وأرق من سابقاتها.

وبحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن الموقع الرسمي لـ"سامسونغ"، فقد أعلنت الشركة أنّها ليست في عجلة من أمرها للكشف عن التفاصيل الفنية للمنتج الجديد، وأنّ التلفزيون سيدخل السوق الدولية في الربع الأول من عام 2021، في نفس الوقت سيعلن عن سعره.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2020-12-12
23:00 | 2020-12-11
21:00 | 2020-12-11
18:00 | 2020-12-11
12:00 | 2020-12-11
09:00 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website