تكنولوجيا وعلوم

صور مسرّبة تكشف عن هدية "غوغل" لمستخدميها!

Lebanon 24
12-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-774159-637433113223434120.jpg
Doc-P-774159-637433113223434120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحافية عن صور مسربة لهدية شركة "غوغل" الأميركية المرتقبة لمستخدميها قبل نهاية العام الحالي 2020.

وبحسب ما ذكر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، فإنّ الصور المسربة الجديدة تكشف عن مظهر وشكل هاتف "غوغل بيكسل 5 برو".
 
 
وأشار الموقع إلى أنّ التصميم يظهر أن الهاتف سيكون رائداً بصورة كبيرة، ما يجعله بمثابة هدية حقيقية لمحبّي وعشاق "غوغل".

ويظهر من خلال تصميم "غوغل بيكسل 5 برو" أنه لن يأتي بفتحة كاميرا أمامية "سيلفي"، ما يعني أنها ستكون كاميرا تحت الشاشة أو كاميرا منبثقة.
 
كما يظهر أيضاً أن هاتف "غوغل بيكسل 5 برو" سيكون مزدوج شريحة الاتصالات.
 


ولم تحدد تسريبات هاتف "غوغل" حجم الشاشة أو الكاميرا أو البطارية، وإن كانت الصورة تظهر أنها مدعومة بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865" إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2020-12-12
12:00 | 2020-12-12
09:00 | 2020-12-12
23:00 | 2020-12-11
21:00 | 2020-12-11
18:00 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website