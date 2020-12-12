صور مسرّبة تكشف عن هدية "غوغل" لمستخدميها!

كشفت تقارير صحافية عن صور مسربة لهدية شركة "غوغل" الأميركية المرتقبة لمستخدميها قبل نهاية العام الحالي 2020.
وبحسب ما ذكر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، فإنّ الصور المسربة الجديدة تكشف عن مظهر وشكل هاتف "غوغل بيكسل 5 برو".
وأشار الموقع إلى أنّ التصميم يظهر أن الهاتف سيكون رائداً بصورة كبيرة، ما يجعله بمثابة هدية حقيقية لمحبّي وعشاق "غوغل".
ويظهر من خلال تصميم "غوغل بيكسل 5 برو" أنه لن يأتي بفتحة كاميرا أمامية "سيلفي"، ما يعني أنها ستكون كاميرا تحت الشاشة أو كاميرا منبثقة.
كما يظهر أيضاً أن هاتف "غوغل بيكسل 5 برو" سيكون مزدوج شريحة الاتصالات.
ولم تحدد تسريبات هاتف "غوغل" حجم الشاشة أو الكاميرا أو البطارية، وإن كانت الصورة تظهر أنها مدعومة بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865" إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.