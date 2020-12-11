تكنولوجيا وعلوم

جديد شاومي.. إليكم مواصفات ساعة "Mi Watch Lite" الجديدة

Lebanon 24
11-12-2020 | 21:00
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طرحت شركة "شاومي" ساعتها الذكية الجديدة التي تحمل اسم "Mi Watch Lite".

مواصفات الساعة الجديدة من شاومي
1- بحسب موقع "gsmarena" الإلكتروني، فإنّ الساعة تتميز بشاشة مربعة الشكل ملونة تعمل باللمس بقياس 1.4 إنش، وبدقة 320×320 بكسلاً.

2- تأتي الساعة مع عداد تلقائي للخطوات.

3- تدعم 11 وضعاً للتمرين، مثل الجري في الهواء الطلق، ركوب الدراجات في الهواء الطلق، ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، المشي، السباحة في المياه المفتوحة والسباحة في المسبح والسباحة الحرة، الكريكت.

4- تأتي ساعة "شاومي" الجديدة مزودة بميزة تتبع النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب وإرشادات التنفس.

5- تشتمل بقية ميزات Mi Watch Lite على المكالمات الواردة، وتنبيهات الرسائل القصيرة، وإشعارات التطبيقات، والتحكم في الموسيقى، وتنبيهات الخمول، والبحث عن الهاتف، وتقرير الطقس.

6- تحتوي الساعة الذكية أيضاً على النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

7- تأتي ساعة "شاومي" مع النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية GLONASS وأداة لقياس الضغط الجوي، تُستخدم لتحديد الارتفاع.

8- زوّدت "شاومي" الساعة ببطارية بسعة 230 ميلي أمبير، وتقول أنها توفر ما يصل إلى 9 أيام من العمل. وبعد نفادها تماماً، يمكن شحنها بالكامل باستخدام قاعدة الشحن المضمنة في غضون ساعتين.

9- تأتي "Mi Watch Lite" مزودة بميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار 5ATM، مما يتيح لها العمل حتى عمق 50 متراً.

10- يتم تقديم الساعة بـ3  ألوان مع خمسة أحزمة باللون الوردي والعاجي والأسود والأزرق الداكن والأخضر الداكن.
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