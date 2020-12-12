تكنولوجيا وعلوم

شاشة هاتف "MI 11" الصيني المرتقب.. أفضل أداءً من شاشة "آيفون 12 برو"!

Lebanon 24
12-12-2020 | 15:00
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كشف تقرير حديث نشر عبر "Digital Chat Station" تفاصيل الشاشة في إصدار شركة "شاومي" الصينية القادم "MI 11"، كما أكّد التقرير أنّ الهاتف يأتي بأداء وكفاءة أعلى في الشاشة مقارنة بهاتف "آيفون 12 برو" من شركة "آبل".

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فإنّ هاتف "MI 11" ينطلق وفقاً للتسريبات الجديدة بشاشة "OLED" مقدمة من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، بجودة عرض "QHD Plus"، كما تدعم الشاشة معدل تحديث تكيفي يصل إلى "120 Hz"، كما يدعم الهاتف ألوان 10 بت، وسطوع يصل إلى "1500 cd/m2".
 
وجاء هاتف "Galaxy Note 20 Ultra 5G" من "سامسونغ" بأفضل شاشة قدمت في الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث تدعم الشاشة سطوع 1600 cd/m2، مع معدل تحديث 120 Hz، بينما جاء هاتف "iPhone 12 Pro" بسطوع 1200 cd/m2.

وكشفت تقارير حديثة عن خطط "شاومي" لدعم هاتف "MI 11" المرتقب برقاقة معالج "Snapdragon 888"، حيث سيكون للهاتف الريادة في الوصول إلى الأسواق برقاقة معالج كوالكوم الجديدة، كما يأتي هاتف "Mi 11" بشاشة مميزة بحجم أكبر من 6 إنش.

أيضاً يأتي الهاتف بشاشة "AMOLED" مميزة بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني في الجانبين، مع ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة لكاميرة السيلفي.

كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام في "LPDDR5"، وسعة تخزين 128 غيغابايت في UFS 3.1، كما يضم هاتف "Mi 11" مستشعر رئيسي بدقة 1080 ميغابيكسل بحجم 1 / 1.33، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل ببعد بؤري 12 مم، ومستشعر بدقة 5 ميغابيكسل، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

كما يأتي الإصدار الرئيسي من سلسلة "Mi 11" بقدرة بطارية 4780 mAh، مع شاحن بقدرة 50W، وشحن لاسلكي بقدرة 30W، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.
المصدر: وكالات
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