تكنولوجيا وعلوم

آبل لموظفيها: لا عودة إلى المكاتب قبل صيف الـ2021

Lebanon 24
12-12-2020 | 21:00
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أبلغت شركة "آبل" موظفيها، مؤخراً، أنه لا يمكنهم العودة إلى المكاتب قبل الصيف المقبل، وذلك في مسعى منها لحماية موظفيها من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وتعتبرُ خطوة الشركة المصنعة لهواتف آيفون، مشابهة لما قرّرته "فيسبوك" و"غوغل" في وقتٍ سابق من هذا العام، إذ جرى إبلاغ الموظفين بالعمل عن بُعد أيضاً خلال هذه الفترة.

وفي مكالمة جماعية مع الموظفين، قال الرئيس التنفيذي لـ"آبل" تيم كوك: "غير المتوقع أنّ تعودوا إلى مكاتبكم قبل حزيران 2021 على الأقل"، وفقاً لما أورده موقع "بيزنيس إنسايدر".

وأضاف: "لا يوجد خيار بديل عن التعاون سويّاً، لقد تعلمنا الكثير في هذه الفترة، واكتسبنا مهارة الإنجاز عن بعد دون التضحية بالانتاجية".

 

ورأى كوك أن "كل ذلك كان بمثابة دروس مهمة لنا، وطالما نحن على هذه الطريق البعيدة عن الوباء، سنحافظ على ما هو رائع في آبل، ونصل إلى أفضل النتائج".

 
المصدر: أخبار الآن
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