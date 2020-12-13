تكنولوجيا وعلوم

وكالة ناسا تعرض صور مذهلة للفضاءر

Lebanon 24
13-12-2020 | 06:00
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تواصل وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" احتفالها بمرور 30 عام على إطلاق تلسكوب هابل الفضائي، وذلك بنشرها مجموعة من المناظر الجديدة للعجائب السماوية.


وتضمنت الصور التي نشرتها "ناسا" 30 لقطة من بينها مجرات ونجوم لامعة، بالإضافة إلى العديد من السدم، حسبما ذكر موقع "سي إن إي تي"، المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.

ورصد هابل خلال مسيرته التي تمتد على مدى ثلاثة عقود، مشاهد فريدة، كتلاشي سديم "ستينغراي" سنة 2016 بعد أن كان ساطعا في عام 1996.

واعتبر "ستينغراي" عندما رصد أول مرة، أصغر سديم كوكبي معروف، علما أنه تشكّل خلال نهاية حياة نجم أطلق غازات متوهجة.
 
ووصفت "ناسا" صور السديم بأنها الأولى من نوعها والتي تظهر التغيرات التي طرأت عليه بوضوح عال، مضيفة: "صورة نادرة تمثل تلاشي غطاء غازي بسرعة حول نجم قديم".

ووصف العضو في فريق هابل، مارتين غيريرو، صورة السديم بأنها: "مثيرة للغاية وغريبة جدا"، لافتا إلى أن اللقطات أظهرت "تطور السديم بشكل حقيقي".

جدير بالذكر أنه تم إطلاق تلسكوب هابل في عام 1990، ليدور حول الأرض، مرسلا صورا مميزة للكون، ساعدت علماء الفلك على فهم العديد من الظواهر.
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