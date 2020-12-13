وكالة ناسا تعرض صور مذهلة للفضاءر

تواصل وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" احتفالها بمرور 30 عام على إطلاق تلسكوب هابل الفضائي، وذلك بنشرها مجموعة من المناظر الجديدة للعجائب السماوية.وتضمنت الصور التي نشرتها "ناسا" 30 لقطة من بينها مجرات ونجوم لامعة، بالإضافة إلى العديد من السدم، حسبما ذكر موقع "سي إن إي تي"، المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.ورصد هابل خلال مسيرته التي تمتد على مدى ثلاثة عقود، مشاهد فريدة، كتلاشي سديم "ستينغراي" سنة 2016 بعد أن كان ساطعا في عام 1996.واعتبر "ستينغراي" عندما رصد أول مرة، أصغر سديم كوكبي معروف، علما أنه تشكّل خلال نهاية حياة نجم أطلق غازات متوهجة.