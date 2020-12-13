تكنولوجيا وعلوم

في سماء العرب.. مشهد رائع رصد بالعين المجردة

Lebanon 24
13-12-2020 | 09:00
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شهدت سماء العالم العربي ظاهرة فلكية، يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 
واقترن الهلال قبل شروق شمس اليوم الأحد بحوالي ساعتين مع كوكب الزهرة "رمز الحب" بالأفق الشرقي في مشهد بديع، يعتبر فرصة مثالية للتصوير، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

والقمر والزهرة هما أكثر الأجسام لمعانا في قبة السماء بعد الشمس، لذلك يمكن رؤيتهما خلال عملية الاقتران مع بداية ضوء الصباح بالعين المجردة.

كذلك، وفي ظاهرة أخرى، سيمر القمر أمام كوكب الزهرة في ظاهرة تسمى الاحتجاب والتي تكون في العادة مرئية في جزء صغير من سطح الأرض نظرا لأن القمر أقرب إلى الأرض مقارنة بالأجسام السماوية الأخرى.

ويتيعن على الراصد أن يكون في المكان الصحيح على الأرض لرؤية الاحتجاب، والذي سيحدث في غرب أمريكا الشمالية وهاواي وشمال المحيط الهادئ وشمال شرق روسيا، ولا يمكن مشاهدته في الوطن العربي.
المصدر: CNN - وكالات - سبوتنيك - العربية
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