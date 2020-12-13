تكنولوجيا وعلوم

تغريدات "تويتر" على "سناب شات"!

Lebanon 24
13-12-2020 | 22:00
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أتاحت منصة تويتر إمكانية نشر التغريدات الخاصة على أحدى المنصات المنافسة لها.

وكشفت "تويتر" عن تقنية جديدة تسمح لأول مرة بنشر تغريدات مباشرة عبر منصة التراسل الفوري الشهيرة "سناب شات"، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

وكان في السابق لزاما على الشخص أن يلتقط "لقطة شاشة" لنشر تغريداته عبر منصة التراسل المصور "سناب شات"، ولكن حاليا يمكن مشاركة تغريدته مباشرة من دون الحاجة إلى تحويلها إلى صورة.

وبات التحديث متاحا حاليا لمستخدمي "تويتر" عبر هواتف "آيفون" والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس"، ووعدت بأن تمدها لأجهزة "آيفون" في القريب العاجل.

ويمكن للمستخدمين بعد مشاركة تغريداتهم عبر "سناب شات" تحويلها إلى صورة عبر التطبيق وإضافتها إلى قصصهم.

كما أشارت منصة "تويتر" إلى أنها تختبر حاليا إمكانية نشر التغريدات عبر قصص "إنستغرام" أيضا بنفس الآلية المستخدمة مع سناب شات.
 
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