عمال ينهبون مصنعاً لهواتف "آي فون"...

أوقف نحو 100 شخص في الهند بعد نهب مصنع لهواتف آي فون في جنوب البلاد على يد عاملين فيه غاضبين أكدوا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنه يتمّ استغلالهم.وحصل الشغب السبت في مصنع مجموعة "ويسترون انفوكوم" التايوانية في ضاحية بنغالور.وأفادت وسائل إعلام محلية أن موظفين كانوا يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنهم أُرغموا على العمل لساعات إضافية.وندّد نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا سي. إن. أشواتناريان بأعمال عنف غير مبررة مضيفاً أن حكومته ستحرص على تقديم إيضاحات "من دون تأخير" بشأن هذه القضية.وقال "نؤكد لكم أن حقوق العمال ستكون محمية وأن المبالغ المستحقة ستُدفع لهم".وندّد مسؤول نقابي بـ"استغلال وحشي" لعمال المصنع.وقال هذا المسؤول ساتياناند الذي يستخدم اسماً واحداً فقط، لصحيفة "ذي هيندو" إن "حكومة الولاية سمحت بأن تتهرب الشركة من احترام الحقوق الأساسية".