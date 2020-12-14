تكنولوجيا وعلوم

عينُ ناسا على القمر.. العودة باتت قريبة

Lebanon 24
14-12-2020 | 06:00
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قامت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بتسمية 18 رائد فضاء، سيشرعون في التدريبات ضمن برنامج "أرتيمس" الهادف للهبوط مرة أخرى على سطح القمر.

ومن ضمن المجموعة التي تشكل النساء نصفها، فإنه سيتم اختيار رجل وامرأة ستكون الأولى من بنات جنسها التي تضع قدمها على القمر.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد قدم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، رواد فضاء ناسا الـ18 هذا الأسبوع خلال اجتماعه الأخير كرئيس للمجلس الوطني للفضاء.

وتم إعلان المجموعة في مركز كينيدي للفضاء، الواقع في ولاية فلوريدا، أسفل صاروخ ساتورن 5، الذي شارك في برنامج أبولو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقال بنس إن الرجل الأخير من بين 12 شخص ساروا على سطح القمر، القائد لمركبة أبولو 17 حينها، جين سيرنان، لم يرغب برؤية شيء سوى إزالة كلمة "الأخير" من لقبه.

وكان سيرنان مشى على سطح القمر في منتصف كانون الأول 1972، بحسب "أسوشيتد برس".

بدوره، أكد مدير ناسا، جيم بريدنشتاين، أن مزيداً من رواد الفضاء سينضمون إلى المجموعة التي تعمل على تدريبات الهبوط على القمر.

وتهدف الوكالة للعودة إلى القمر مرة أخرى بحلول العام 2024، على الرغم من أن فرص حدوث ذلك تتزايد ضبابية,

وتعتبر المجموعة التي اختارتها "ناسا" شابة إلى حد ما، إذ أن معظم أفرادها في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، ويبلغ سن أكبرهم 55 عاماً، أما أصغرهم فهو لا يتجاوز 32 عاماً.
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