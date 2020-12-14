ليس واتساب.. تعرّفوا إلى التطبيق الأكثر تحميلاً

أصبح تطبيق تيك توك، التطبيق الأكثر تحميلاً على مستوى العالم في عام 2020، متفوقاً بذلك على فيسبوك وتطبيقاته الأخرى بما في ذلك واتساب وإنستغرام حيث حلا في المركزين الثالث والخامس، حسب شركة آب آني.وذكر تقرير الشركة أن عام 2020 شهد زيادة كبيرة في استخدام الهاتف المحمول حيث اضطر الناس إلى البقاء في المنزل لتجنب الإصابة بالفيروس. كما أصبحت الهواتف المحمولة مصدرًا رئيسيًا للترفيه، ووسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة جنبًا إلى جنب مع إدارة أعمال المكتب عن بُعد.من المتوقع أن يصل الوقت المستغرق إلى 3.3 تريليون ساعة على هواتف أندرويد هذا العام. وشهدت تطبيقات الأعمال نموًا بنسبة 200٪ بعدما أصبحت مؤتمرات الفيديو شائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.شوهد النمو الرئيسي (40٪) في تطبيقات البث حيث بدأ الناس في بث المزيد من العروض والأفلام. كما نمت تنزيلات تطبيقات الألعاب بنسبة 35٪ حيث كانت هناك زيادة كبيرة في اللاعبين أيضًا سواء كانت ألعابًا عادية أو ألعابًا تنافسية مثل بابجي موبايل أو فورتنايت وغيرها.كما نما الإنفاق العالمي ليصل إلى 112 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالعام الماضي. وتعد اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي الأسواق الرئيسية لنظام iOS بينما قادت كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة النمو على متجر Google Play. من ناحية أخرى، على المستوى القطري، كانت البلدان الأكثر تعاملاً مع متجر Google Play الهند والبرازيل وإندونيسيا، أما بالنسبة لمتجر AppleStore فقد كانت كل من الولايات المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية، البلدان الأكثر تعاملاً مع هذا المتجر.في قسم الألعاب، ظل تطبيق Free Fire هو التطبيق الأكثر تنزيلًا لهذا العام. وشهدت اللعبة أيضًا زيادة كبيرة في التنزيلات منذ الحظر المفروض على بابجي موبايل في الهند، وفق ما أوردت صحيفة "إنديان إكسبرس".