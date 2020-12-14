تكنولوجيا وعلوم

هل تطلق آبل محرك بحث جديد لمنافسة غوغل؟

Lebanon 24
14-12-2020 | 09:00
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ترددت في وسائل إعلام عدة أنباء عن قيام شركة "آبل" الأميركية بتطوير محرك بحث جديد لمنافسة "غوغل".
وذكر موقع " aitnews" في تقرير له أن الكثير من المطورين لاحظوا في الآونة الأخيرة أن الشركة الأميركية، قد صعدت من الجهود التي تبذلها من أجل لتطوير تقنياتها الخاصة بعملية البحث.

وأرجع المطورون ذلك إلى تركيز الشركة على روبوت البحث الخاص بها والمعروف باسم "Applebot"، موضحين أن الشركة عادة ما تفحص من خلال روبوتات البحث سجلات المواقع الإليكترونية وذلك بهدف عمل تصنيف وفهرسة لنتائج البحث.

وبحسب الموقع فإن شركة آبل ذكرت أن هذا التركيز يعود إلى الجهود التي تهدف إلى تحسين المساعد الصوتي (Siri)، وكذلك محرك البحث Spotlight.

لكن الموقع قال إن هناك الكثير من الشائعات التي تتردد عن أن الشركة تتجه نحو إطلاق محرك خاص للبحث، وذلك من أجل منافسة عملاق البحث، غوغل.

وأشار الموقع إلى أن اهتمام آبل بتطوير روبوت البحث جاء في نفس توقيت الضغوط الممارسة من قبل لجنة المنافسة في بريطانيا من أجل إلغاء صفقة بين الشركة الأميركية، وغوغل.

وبحسب الموقع فإن هذه الصفقة المقدرة بالمليارات تنص على أن يصبح غوغل، هو محرك البحث في هواتف آيفون، الأمر الذي دفع العديد إلى التوقع بأن آبل تسعى لإطلاق محرك للبحث في وفت قريب.

يذكر أن الكثير من وسائل الإعلام نقلت عن موقع " aitnews" توقعاته بشأن محرك البحث المحتمل لشركة آبل.
المصدر: سبوتنيك
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