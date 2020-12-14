تكنولوجيا وعلوم

بالتفاصيل... مشاكل تعترض مستخدمي خدمات غوغل في عدد من الدول

Lebanon 24
14-12-2020 | 21:00
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واجه مستخدمو "غوغل" خللًا في خدمات الشركة، ونتج الخلل عن بيانات "داون ديتيكتور" (Downdetector)، التي تراقب الانقطاعات في موارد الإنترنت الشائعة.

وعلى وجه الخصوص، كانت هناك مشاكل عند محاولة الانتقال إلى "يوتيوب" و"جيميل" ومواقع أخرى للشركة. 

وفقًا لأحدث البيانات، تم تسجيل مشاكل في روسيا وألمانيا وكذلك بريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى.

لم يتمكن 86% من مستخدمي "غوغل" من تسجيل الدخول، بينما واجه 13% صعوبة في عمليات البحث. 

اشتكى نحو 76% من مستخدمي بريد "غوغل" من مشكلات في تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وأبلغ 17% عن مشكلات فنية في الموقع، ووجد 5% آخرون صعوبة في تلقي الرسائل في بريدهم. 
 
بينما أبلغ 49% من الزائرين عن مشاكل مع "يوتيوب"، وأبلغ 45% عن انقطاعات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، ولم يتمكن 4% آخرون من تسجيل الدخول إلى الموقع.
 
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