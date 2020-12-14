القمر يغطي 103% من الشمس... تفاصيل آخر كسوف في 2020

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، والدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، تفاصيل آخر كسوف للشمس في عام 2020.



وقال القاضي إن العالم سيشهد كسوفاً كلياً للشمس، في نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

ويعتبر هذا الكسوف آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2020، علما بأنه لا يمكن رؤيته في المنطقة العربية.