هواوي تستعد لتغيير سوق الأجهزة القابلة للارتداء من خلال HUAWEI WATCH FIT



إنّ أحدث ساعة لياقة بدنية من هواوي تستهل حقبة جديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، مما يمثل تحديًا للمستخدمين لتحسين لياقتهم البدنية مع إعادة نظرتهم إلى أدائهم الخاص والعالم من حولهم. أعلنت هواوي عن إطلاق أحدث ساعة لياقة، HUAWEI WATCH FIT. ساعة HUAWEI WATCH FIT الرياضية الذكية الأولى من نوعها على الإطلاق مع واجهة مستطيلة عالية الدقة كبيرة وأنيقة وبطارية تدوم 10 أيام. تساعد ساعة HUAWEI WATCH FIT المستخدمين في متابعة صحتهم من خلال ميزات تتبع الصحة العلمية وتشجعهم على ممارسة أشكال جديدة من التمارين من خلال مجموعة متنوعة من دورات اللياقة البدنية المتحركة وأنماط التمرين.إنّ أحدث ساعة لياقة بدنية من هواوي تستهل حقبة جديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، مما يمثل تحديًا للمستخدمين لتحسين لياقتهم البدنية مع إعادة نظرتهم إلى أدائهم الخاص والعالم من حولهم.





أعد تحديد أسلوبك 1

HUAWEI WATCH FIT هي أول ساعة رياضية ذكية على الإطلاق من هواوي ذات وجه مستطيل ومستدير. بقياس 1.64 بوصة، تتيح شاشة الـ AMOLED بدقة وضوح عالية والكبيرة والمتناسبة تمامًا للمستهلكين الذين يريدون مشاركة دورات اللياقة البدنية المتحركة الخاصة بساعة HUAWEI WATCH FIT وغيرها من الميزات الفريدة. مع حواف نحيفة جداً، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشاشة مبهرة وملونة بأقل قدر من الإلهاء.



توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT أكثر من 130 خيارًا مختلفًا لتصميم وجه الساعة من خلال متجر Huawei Watch Face Store. يمكن للمستخدمين تخصيص وجوههم بألبومات الصور الخاصة بهم والتي تتم مزامنتها مباشرةً من هواتفهم الذكية، ويمكنهم اختيار البيانات المعروضة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. توفر وضعية always on-display ستة وجوه في وضع الاستعداد للساعة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة الوقت في لمح البصر. HUAWEI WATCH FIT هي أول ساعة رياضية ذكية على الإطلاق من هواوي ذات وجه مستطيل ومستدير. بقياس 1.64 بوصة، تتيح شاشة الـ AMOLED بدقة وضوح عالية والكبيرة والمتناسبة تمامًا للمستهلكين الذين يريدون مشاركة دورات اللياقة البدنية المتحركة الخاصة بساعة HUAWEI WATCH FIT وغيرها من الميزات الفريدة. مع حواف نحيفة جداً، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشاشة مبهرة وملونة بأقل قدر من الإلهاء.توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT أكثر من 130 خيارًا مختلفًا لتصميم وجه الساعة من خلال متجر Huawei Watch Face Store. يمكن للمستخدمين تخصيص وجوههم بألبومات الصور الخاصة بهم والتي تتم مزامنتها مباشرةً من هواتفهم الذكية، ويمكنهم اختيار البيانات المعروضة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. توفر وضعية always on-display ستة وجوه في وضع الاستعداد للساعة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة الوقت في لمح البصر.





تزن ساعة HUAWEI WATCH FIT 34 جرامًا فقط، وتأتي الساعة بمظهر خفيف وأنيق. يتمتع تصميم الحزام القابل للتنفس جنبًا إلى جنب مع عمر بطارية طويل الأمد لضمان قدرة المستخدمين على ارتداء ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة لأيام.



إعادة تأطير عمر البطارية

تواصل ساعة HUAWEI WATCH Fit اتجاه هواوي المتمثل في عمر بطارية طويل الأمد في أجهزتها القابلة للارتداء. من خلال شحنة واحدة فقط، يمكن أن تستمر ساعة HUAWEI WATCH Fit لمدة تصل إلى 10 أيام. يُعزى ذلك إلى شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة بطريقة ذكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT تقنية الشحن السريع من هواوي. يمكن لشحنة مدتها خمس دقائق أن توفر للساعة الذكية يوم كامل من الاستخدام المعتاد2، بينما نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة تصل 70٪.



أعد صياغة صحتك

يزداد وعي المستهلكون بشكل متزايد ببياناتهم الصحية الشخصية3. يتطلب الكثير من ميزات التتبع الصحي الشاملة - ومن خلال مراقبة معدل ضربات القلب والنوم وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)4، توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT ذلك بالضبط.



تتضمن ميزات تتبع الصحة الشاملة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 ومراقبة مستوى الإجهاد لضمان حصول المستخدمين على جميع البيانات التي يحتاجونها للحفاظ على راحة البال. تساعد مراقبة SpO2 المستخدمين على تتبع تشبع الأكسجين في الدم، بينما توفر مراقبة مستوى الإجهاد تمارين التنفس لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء.

2 تستند البيانات على نتيجة الاختبار في معامل هواوي. يرجى الرجوع إلى تعريف هواوي لمتوسط الاستخدام والاستخدام المكثف.



3 جميع الميزات ليست مصممة للاستخدام الطبي ولا لتشخيص أي مرض أو علاجه أو الوقاية منه. يجب استخدام جميع التواريخ والقياسات كمرجع شخصي فقط.



4 يشير التشبع بالأكسجين إلى جزء الهيموجلوبين المشبع بالأكسجين بالنسبة إلى إجمالي الهيموجلوبين في الدم. هذا المنتج ليس من الأجهزة الطبية، وليس الغرض منه تشخيص أي مرض أو علاجه أو الوقاية منه. قد يختلف التوفر حسب المنطقة.







توفر تقنية HUAWEI TruSleep ™ 2.0 مراقبة مرحلة النوم5 ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي وجودة تنفس النوم وتحليل البيانات الضخمة على ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة. تتعرف الساعة بذكاء حين ينام المستخدم وحين يستيقظ، باستخدام هذه البيانات لتقديم تحليل شامل للنوم توضح المراحل المختلفة مثل النوم الخفيف والنوم العميق وحركة العين السريعة واليقظة. من خلال تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي من هواوي، يمكنها تحديد ست مشاكل نوم نموذجية بدقة بما في ذلك صعوبة النوم، والنوم الخفيف، والقلق، والاستيقاظ المبكر، والأحلام الكثيرة، وجدول العمل والراحة غير المنتظمة. باستخدام هذه البيانات والتحليلات، توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT المئات من اقتراحات تحسين النوم وخدمات النوم المخصصة. إلى جانب عمر البطارية الطويل الأمد، فإن هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تتبع نومهم كل ليلة لتحسين صحتهم. 1 تأتي هذه البيانات من معامل هواويتزن ساعة HUAWEI WATCH FIT 34 جرامًا فقط، وتأتي الساعة بمظهر خفيف وأنيق. يتمتع تصميم الحزام القابل للتنفس جنبًا إلى جنب مع عمر بطارية طويل الأمد لضمان قدرة المستخدمين على ارتداء ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة لأيام.تواصل ساعة HUAWEI WATCH Fit اتجاه هواوي المتمثل في عمر بطارية طويل الأمد في أجهزتها القابلة للارتداء. من خلال شحنة واحدة فقط، يمكن أن تستمر ساعة HUAWEI WATCH Fit لمدة تصل إلى 10 أيام. يُعزى ذلك إلى شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة بطريقة ذكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT تقنية الشحن السريع من هواوي. يمكن لشحنة مدتها خمس دقائق أن توفر للساعة الذكية يوم كامل من الاستخدام المعتاد2، بينما نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة تصل 70٪.يزداد وعي المستهلكون بشكل متزايد ببياناتهم الصحية الشخصية3. يتطلب الكثير من ميزات التتبع الصحي الشاملة - ومن خلال مراقبة معدل ضربات القلب والنوم وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)4، توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT ذلك بالضبط.تتضمن ميزات تتبع الصحة الشاملة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 ومراقبة مستوى الإجهاد لضمان حصول المستخدمين على جميع البيانات التي يحتاجونها للحفاظ على راحة البال. تساعد مراقبة SpO2 المستخدمين على تتبع تشبع الأكسجين في الدم، بينما توفر مراقبة مستوى الإجهاد تمارين التنفس لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء.2 تستند البيانات على نتيجة الاختبار في معامل هواوي. يرجى الرجوع إلى تعريف هواوي لمتوسط الاستخدام والاستخدام المكثف.3 جميع الميزات ليست مصممة للاستخدام الطبي ولا لتشخيص أي مرض أو علاجه أو الوقاية منه. يجب استخدام جميع التواريخ والقياسات كمرجع شخصي فقط.4 يشير التشبع بالأكسجين إلى جزء الهيموجلوبين المشبع بالأكسجين بالنسبة إلى إجمالي الهيموجلوبين في الدم. هذا المنتج ليس من الأجهزة الطبية، وليس الغرض منه تشخيص أي مرض أو علاجه أو الوقاية منه. قد يختلف التوفر حسب المنطقة.توفر تقنية HUAWEI TruSleep ™ 2.0 مراقبة مرحلة النوم5 ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي وجودة تنفس النوم وتحليل البيانات الضخمة على ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة. تتعرف الساعة بذكاء حين ينام المستخدم وحين يستيقظ، باستخدام هذه البيانات لتقديم تحليل شامل للنوم توضح المراحل المختلفة مثل النوم الخفيف والنوم العميق وحركة العين السريعة واليقظة. من خلال تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي من هواوي، يمكنها تحديد ست مشاكل نوم نموذجية بدقة بما في ذلك صعوبة النوم، والنوم الخفيف، والقلق، والاستيقاظ المبكر، والأحلام الكثيرة، وجدول العمل والراحة غير المنتظمة. باستخدام هذه البيانات والتحليلات، توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT المئات من اقتراحات تحسين النوم وخدمات النوم المخصصة. إلى جانب عمر البطارية الطويل الأمد، فإن هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تتبع نومهم كل ليلة لتحسين صحتهم.





تتيح تقنية مراقبة معدل ضربات القلب TruSeen ™ 4.0 المملوكة لهواوي دعم ساعة HUAWEI WATCH FIT لمراقبة معدل ضربات القلب في الخلفية الذكية، وعرض معدل ضربات القلب الحالي للمستخدمين بالإضافة إلى رسم بياني يوضح كيف تغير معدل ضربات القلب خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما يوفر أيضًا وظيفة تنبيه لمعدل ضربات القلب غيلا الطبيعية6، والتي تُخبر المستخدمين عندما يكون معدل ضربات القلب المستمر أثناء الراحة مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.



أعد تشكيل لياقتك

في الآونة الأخيرة، العديد من المستهلكين يجربون أشكالًا جديدة من التمارين مثل الركض لمسافات طويلة أو يقومون بممارسة اليوجا أو البيلاتس، يبدأ الكثير من الناس رحلة لياقة جديدة ويحتاجون إلى رفيق ذكي لإرشادهم على طول الطريق. تمنحك ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة ما تريده مع ميزات ذكية مصممة خصيصًا لمساعدة المستخدمين على ممارسة التمارين في أي وقت وفي أي مكان.







HUAWEI WATCH FIT هي أول ساعة ذكية من هواوي تدعم مدربًا شخصيًا متحركًا يغطي 12 دورة تدريبية بما في ذلك 44 عرض مختلف للوضعيات. توفر دورات اللياقة البدنية المتحركة بشكل فردي للمستخدمين تدريبًا شخصيًا مجانيًا فرديًا دون الحاجة إلى هاتف ذكي أو أي جهاز آخر. يمكن أن تساعد تمارين القوة بحجم العض، وتمارين البطن وغيرها من التمارين المستخدمين على ممارسة التمارين في المنزل حتى لو تم دفعهم للوقت. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة "تذكيرات الوقوف" على تذكير المستخدمين بالبقاء نشطين، مما يدفعهم إلى التحرك إذا كانوا يجلسون لمدة تزيد عن ثلاث دقائق. تتيح تقنية مراقبة معدل ضربات القلب TruSeen ™ 4.0 المملوكة لهواوي دعم ساعة HUAWEI WATCH FIT لمراقبة معدل ضربات القلب في الخلفية الذكية، وعرض معدل ضربات القلب الحالي للمستخدمين بالإضافة إلى رسم بياني يوضح كيف تغير معدل ضربات القلب خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما يوفر أيضًا وظيفة تنبيه لمعدل ضربات القلب غيلا الطبيعية6، والتي تُخبر المستخدمين عندما يكون معدل ضربات القلب المستمر أثناء الراحة مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.في الآونة الأخيرة، العديد من المستهلكين يجربون أشكالًا جديدة من التمارين مثل الركض لمسافات طويلة أو يقومون بممارسة اليوجا أو البيلاتس، يبدأ الكثير من الناس رحلة لياقة جديدة ويحتاجون إلى رفيق ذكي لإرشادهم على طول الطريق. تمنحك ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة ما تريده مع ميزات ذكية مصممة خصيصًا لمساعدة المستخدمين على ممارسة التمارين في أي وقت وفي أي مكان.HUAWEI WATCH FIT هي أول ساعة ذكية من هواوي تدعم مدربًا شخصيًا متحركًا يغطي 12 دورة تدريبية بما في ذلك 44 عرض مختلف للوضعيات. توفر دورات اللياقة البدنية المتحركة بشكل فردي للمستخدمين تدريبًا شخصيًا مجانيًا فرديًا دون الحاجة إلى هاتف ذكي أو أي جهاز آخر. يمكن أن تساعد تمارين القوة بحجم العض، وتمارين البطن وغيرها من التمارين المستخدمين على ممارسة التمارين في المنزل حتى لو تم دفعهم للوقت. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة "تذكيرات الوقوف" على تذكير المستخدمين بالبقاء نشطين، مما يدفعهم إلى التحرك إذا كانوا يجلسون لمدة تزيد عن ثلاث دقائق.