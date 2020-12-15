تكنولوجيا وعلوم

بعد الجيل الخامس.. نوكيا تقود مشروع "الأوروبي" لشبكات 6G

Lebanon 24
15-12-2020 | 09:00
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تقود شركة نوكيا مجموعة من الشركات والجامعات في المشروع اللاسلكي الممول من الاتحاد الأوروبي المسمى Hexa-X للمساعدة في إطلاق الجيل الجديد من شبكات الاتصالات المحمولة المسماة 6G.

وتضم المجموعة شركات، مثل إنتل وسيمنس وإريكسون وOrange وTelefonica SA، إلى جانب جامعة أولو وجامعة بيزا، وذلك وفقا لقائمة العضوية.

وبدأ التحضير لتطوير 6G بعدة مناطق حول العالم، وذلك بالرغم من أن نشر شبكات الجيل الخامس لا يزال في مهده، وتقدم 100 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم الخدمة في بعض المناطق المحدودة.

وبالإضافة إلى Hexa-X بقيادة نوكيا في أوروبا، هناك Next G Alliance و O-RAN Alliance في الولايات المتحدة، كما تمول الحكومة الصينية أيضا مجموعة لتطوير تقنيات 6G.

ومن المتوقع أن تستخدم تقنية 6G بدءا من عام 2030 الموجات الفائقة التردد من فئة تيراهيرتز، مع توفيرها اتصالاً متقدما يمكن أن يربط التكنولوجيا يجسم الإنسان ودماغه، بالإضافة إلى التصوير الهولوغرافي في الوقت الفعلي.

يذكر أن فنلندا قدمت في وقت سابق من هذا الشهر قانونا للاتصالات يمكن استخدامه لاستبعاد شركة هواوي الصينية من شبكاتها.

ووافق البرلمان الفنلندي على مشروع القانون المصمم لحماية الشبكات من التهديدات الإلكترونية والتجسس.

ولا يذكر التشريع أي من الشركات أو الدول المحددة، لكنه يحظر المعدات ضمن الأصول الرئيسية للشبكة إذا كانت هناك أسباب قوية للاشتباه في أن استخدام مثل هذه المعدات يعرض الأمن القومي للخطر.
المصدر: العربية
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