"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)

قامت شركة "أوبو" الصينية بالتعاون مع استوديو التصميم "نيندو"، بتطوير نموذج لهاتف لم يسبق طرحه في الأسواق من قبل، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية تقنية.



ووفقاً لما ذكره موقع "إنغادجت" المتخصص بالأخبار التقنية، فإنّ الهاتف القابل للطي يأتي بشاشة قابلة للفتح، بـ 3 أحجام مختلفة.

وبحسب "أوبو" فإنّ هاتفها الجديد جاء استجابة لمطالب المستخدمين الذين يتذمرون من حجم شاشات الأجهزة، والتي تأتي بأحجام كبيرة.

ويعرض الجزء الأول من الشاشة الإشعارات التي تصل المستخدم، بينما يمكن استخدام الشاشة الثانية لالتقاط صور "السيلفي"، في يستطيع محبو الألعاب أو الأفلام عرضها على الجهاز باستعمال الشاشات كلها.



ولم تكشف "أوبو" عن مزيد من التفاصيل التقنية المرتبطة بالهاتف أو إذا كانت ستنتجه وتطرحه في الأسواق ليكون منافساً لعدد من الأجهزة القابلة للطي، وفي مقدمتها هاتف "غالاكسي زد فولد 2" من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.