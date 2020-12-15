"آبل" تستعدّ للكشف عن "أيقونتها الجديدة" ذات الـ10.5 بوصات!

تنوي شركة "آبل" الأميركية العملاقة مفاجأة عشاق أجهزتها بطرح "أيقونة جديدة" في مطلع العام الجديد 2021، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية عالمية.



ووفقاً لموقع "جي إس إم آرينا"، فإنّ "آبل" تنوي كشف النقاب عن نسخة جديدة وإصدار محدّث من حواسيب "آيباد" الجديدة بقياس 10.5 بوصات.

وستعتمد "آبل" في آيباد الجديد على مجموعة شرائحة "أيه 13 بيونيك" فائقة السرعة، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الموقع.