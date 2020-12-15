تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تستعدّ للكشف عن "أيقونتها الجديدة" ذات الـ10.5 بوصات!

Lebanon 24
15-12-2020 | 18:00
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تنوي شركة "آبل" الأميركية العملاقة مفاجأة عشاق أجهزتها بطرح "أيقونة جديدة" في مطلع العام الجديد 2021، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية عالمية.

ووفقاً لموقع "جي إس إم آرينا"، فإنّ "آبل" تنوي كشف النقاب عن نسخة جديدة وإصدار محدّث من حواسيب "آيباد" الجديدة بقياس 10.5 بوصات.
 
وستعتمد "آبل" في آيباد الجديد على مجموعة شرائحة "أيه 13 بيونيك" فائقة السرعة، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الموقع.
 


وتشير التسريبات إلى أنّ "آيباد" الجديد سيكون من الجيل التاسع وسيأتي بهيكل أنحف وأخف وزناً، وبشاشة فائقة الدقة بقياس 10.5 بوصات.

وسيتم تزويد "آيباد" الجديد أيضاً بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت بسعة تخزين 64 غيغابايت، وبسعر سيبدأ من 299 دولار أميركي، أي أقل بكثير من النموذج السابق الذي كان يبدأ من 329 دولار.
المصدر: سبوتنيك
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