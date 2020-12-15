تكنولوجيا وعلوم

ساعة "آبل" الجديدة تتمتع بميزة فريدة

Lebanon 24
15-12-2020 | 21:00
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أعلنت شركة Apple عن ابتكار مهم لساعة Apple Watch، والذي يتوفر في iOS 14.3 وwatchOS 7.2.

فالساعة قادرة على قياس قدرة القلب على التحمل.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة القابلة للارتداء من Apple الآن عرض بيانات معدل ضربات القلب في تطبيق Health على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستعلمك Apple Watch إذا كان أداء القلب والأوعية الدموية لدى الشخص منخفضا وتنصحك بكيفية تحسينه.
ويتم استخدام مستشعر معدل ضربات القلب البصري ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومقياس التسارع وأجهزة استشعار أخرى لقياس قدرة القلب على التحمل.

كما وتتعقب الساعة المقياس أثناء المشي طوال اليوم، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يمارس الرياضة أم لا. هذا مفيد بشكل خاص للمستخدمين الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بشكل مكثف.
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