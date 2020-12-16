تكنولوجيا وعلوم

سرقات وتخريب بملايين الدولارات.. "آيفون" يتلقى ضربة

Lebanon 24
16-12-2020 | 09:00
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تعرضت شركة تايوانية تشاركُ في إنتاج هواتف "آيفون" بالهند، لأعمال سرقة وشغب، نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى خسائر تقارب 7.12 مليون دولار، وسط خلاف بشأن قيمتها الحقيقية.

واحتج عمال هنود متعاقدون على عدم تلقي مستحقاتهم بشكل كامل، مقابل العمل الذي أدوه في المصنع التابع لشركة "ويسترون".
واحتشد العمال المتعاقدون في موقع الشركة بمنطقة بنغالور، يوم السبت، من أجل المطالبة بصرف مستحقاتهم وتحسين ساعات العمل.
وعندما حضرت الشرطة الهندية إلى المكان، تحولت المطالب العمالية إلى أعمال شغب، مما أسفر عن تخريب في المعدات والسيارات.
وقدرت الشركة التايوانية الأضرار التي سجلت في المكان بستين مليون دولار، لكن ثمة من قال إن الرقم الفعلي أقل من ذلك.
في غضون ذلك، أوضحت سوق المال التايوانية، يوم الثلاثاء، أن إنتاج الشركة لم يتأثر بشكل كبير كما أن المستودع لم تلحق به أضرار كبيرة، بخلاف ما ذكرته الصحافة المحلية.
وعقب هذه الأحداث، هبطت قيمة سهم الشركة التايوانية بنحو 2.5 في المئة في التداولات الآسيوية المبكرة، وهو ما أثر على بورصة تايوان بشكل عام.
وأوضحت الشركة أنها تعاونت مع السلطات المحلية بينما يتواصل تحقيق الشرطة لتحديد ملابسات ما حصل.
وأوردت الشركة التايوانية أنها مستمرة في التفاوض مع شركة التأمين بشكل الأحداث الأخيرة في المنشأة الهندية.
من ناحيتها، قالت شركة "أبل" الأميركية إنها تجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت شركة "ويسترون" قد أخلت بالشروط، مضيفة أنها أرسلت موظفين ومحاسبين إلى المنشأة.

وتعد هذه الشركة التايوانية من أكبر مصادر إمداد شركة "أبل"، وتعمل على إنتاج هواتف "آيفون" في الهند لأربع سنوات.
ويعد نجاح هذه الشركة بمثابة مصدر فخر لحكومة ناريندرا مودي التي تراهن على زيادة التصنيع والاهتمام بالتقنية في البلد الآسيوي العملاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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