"شاومي" تطرح النسخة الجديدة من هاتف ريدمي كي 40

لقد مرت فترة من الوقت منذ أن سمعنا عن التسريبات الجديدة من سلسلة هواتف ريدمي كي 40 (Redmi K40)، التابعة للشركة الصينية "شاومي"، وهذه مجموعة من اللقطات الحية التي تعرض تصميم الهاتف.

حسب موقع "جي إس أم آي رينا"، يمكن أن يكون هاتف فانيليا كي 40، وسيعرض في الأيام المقبلة حتما. ويوجد في اللوحة الأمامية للهاتف الكاميرا، حيث تخفي بشكل استراتيجي نهاية الجزء الخلفي وإطار الهاتف.