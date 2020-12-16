ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)

بدأت شركة "مايكروسوفت" باختبار النسخة التجريبة الجديدة لمتصفح "Edge"، والتي زودتها بالعديد من الميزات الجديدة والمهمة للمستخدمين، من أبرزها التقليل من استهلاك بطارية الحواسب.



وبحسب ما أورد موقع "3dnews"، فإنّه من بين أبرز الميزات التي يتوقع أن تحملها نسخة "Microsoft Edge 88" بصيغتها النهائية هي ميزة "Sleeping Tabs"، والتي تقلل من معدل تدفق البيانات غير الضرورية عبر ذواكر الوصول العشوائي في الحواسب بنسبة 32% تقريباً، وفي المعالجات بنسبة 37% تقريباً، ما يساعد على التقليل من معدل استهلاك طاقة بطاريات الحواسب بشكل ملحوظ.

ومن خلال هذه الميزة التي تختبرها "مايكروسوفت" حالياً في نسخ "Edge" التجريبة يمكن للمستخدم أن يوقف تدفق البيانات مع صفحات الويب المفتوحة في حاسبه بشكل موقت بعد التوقف عن التصفح بخمس دقائق، ووضع بعض علامات التبويب في "وضع السكون" كي لا تزيد من معدل تدفق البيانات في الحاسب في الوقت الذي لا تستخدم فيه.

ومن المفترض أن يحصل متصفح "Edge" بنسخته الجديدة النهائية أيضاً على ميزات تساعد المستخدم على ترتيب علامات التبويب بالطريقة التي تناسبه أثناء تصفح الإنترنت، كما قد يتيح للمستخدم خيارات أكبر في اختيار ألوان واجهات التشغيل وشريط المهام على الشاشة، وربما إمكانية تصميم واجهات استخدام خاصة به.