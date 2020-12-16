رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)

أعلنت شركة "أمازون" أنّ سوارها الذكي "Halo" الذي كشفت عنه منذ مدة أصبح متاحاً للبيع الأسواق في عدد من بلدان العالم.



وبحسب ما نقل موقع "3dnews" عن الشركة، فإنّ النسخة العادية من السوار ستتوفر للمستخدمين بسعر 99.9 دولار، وبإمكان الراغبين بالحصول على السوار المجهز بحزام من السيليكون شراؤه مقابل 116 دولاراً تقريباً.

وتم تطوير السوار بشكل رئيسي للذين يهتمون بحالتهم الصحية ولياقتهم البدنية، فهو مجهز بحساسات إلكترونية متطورة قادرة على قياس معدل نبضات القلب، ومعدلات النشاط البدني للمستخدم ودرجات حرارة جسمه، ومعدلات الطاقة التي يحرقها بشكل تقريبي أثناء ممارسته للنشاطات البدنية، ومعدلات النوم اليومية، ونقل هذه البيانات إلى تطبيق خاص في الهواتف الذكية لمنح المستخدم تقارير مفصلة عن هذه الأمور كل فترة.

كما جهز السوار بمايكروفونات خاصة يمكن من خلالها تسجيل صوت مستخدمه ونبرات صوته على مدار اليوم في حال رغب في ذلك، ويتم معاينة تلك البيانات عبر منظومات الذكاء الاصطناعي لدراسة الحالة النفسية للمستخدم.