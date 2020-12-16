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تكنولوجيا وعلوم
"مايكروسوفت" تكشف تفاصيل هدية موجهة إلى 4 دول في العام الجديد
Lebanon 24
16-12-2020
|
21:00
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كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تفاصيل هدية موجهة إلى 4 دول فقط في مطلع العام الجديد 2021.
وأشارت مايكروسوفت، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنه بعد الإطلاق الداخلي المحدود لهاتفها ذي الشاشتين "سرفس ديو"، فإنها تخطط لإطلاق أوسع له في 4 دول بمطلع العام الجديد.
وقالت الشركة الأمريكية إن الدول الأربع المحظوظة بإطلاق "سرفس ديو"، ستكون كندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا.
ووعدت مايكروسوفت بإطلاق الهاتف ذي الشاشتين الذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" تباعا في باقي دول العالم خلال عام 2021.
وتقدم أيضا "مايكروسوفت" لكل مستخدمي "سرفس ديو" هدية أخرى خلال عام 2021، حيث أضافت على الهاتف نسخة جديدة محسنة من تطبيق "تيك توك" تم مراجعتها بحيث لا تحتوي على أي برمجيات خبيثة، ولا يمكن حظرها من قبل الحكومة الأمريكية أو الصينية.
كما تم تعديل تصميم التطبيق، بحيث يمكنك تشغيله في إحدى الشاشاتين واستمرار تصفح الإنترنت أو الكتابة على الوورد أو تصفح البريد الإلكتروني وأنت تشاهد "تيك توك".
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