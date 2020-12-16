تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب تقرر تعيين ممثل لها في تركيا وتكشف السبب

Lebanon 24
16-12-2020 | 23:00
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قررت شركة يوتيوب تعيين ممثل محلي لها في دولة تركيا. وقالت الشركة إن موقعها على الإنترنت اتخذ هذا القرار، وذلك امتثالا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد في البلد الأوروبي، بحسب "رويترز".
 
 
وكانت أنقرة فرضت غرامة 40 مليون ليرة على شركات، يوتيوب وفيسبوك وتويتر، خلال الأسابيع الماضية، كعقوبة على عدم الالتزام بالقانون، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأكدت شركة يوتيوب على احترامها لقوانين ولوائح الدول التي تعمل فيها.

وأشارت في الوقت ذاته إلى حفاظها على التزاماتها الخاصة بحرية التعبير وتداول المعلومات والشفافية.

وفي بيان لها، قالت يوتيوب المملوكة لشركة غوغل إنها سوف تبدأ في عملية تعيين كيان قانوني ممثل لها في تركيا، مشددة على أن هذه الخطوة لن تمس بقيمها.

يرى رافضون للقانون أنه يكمم أفواه المعارضة التي تلجـأ إلى منصات التواصل الاجتماعي بسبب إحكام السلطات قبضتها على وسائل الإعلام الرئيسية.
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